محافظ الدقهلية: رفع كفاءة الميادين العامة بالمنصورة استعدادا للاحتفالات بالعيد القومي

قال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ان الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة مستمرة، خاصة مع اقتراب العيد القومى للمحافظة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح المهندس اكرم السقا القائم باعمال رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه قد استمر التنسيق مع كل من رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة و المحاسب سيد النخيلي رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية واستمر العمل علي مدار ثلاث ورديات وقد شمل العمل كنس ورفع أتربة والقمامة من منطقة المجزر وشارع الجيش والمشاية وشارع الترعة وامتداد شارع جيهان ومنطقة الجلاء وشارع مستشفي الصدر وشارع النخلة وشارع بورسعيد وشارع كلية اداب ومنطقة الجامعة وشارع عبد السلام عارف وكوبري المرور وكوبري سندوب وشارع العبور ومنطقة سندوب ومراجعه الخلايا والأعمدة وتدعيم الاناره ورفع كفاءة الأعمدة بشارع الدراسات وحديقة صباح الخير يا مصر وحديقة عروس النيل بشارع الجمهورية وشارع مدرسة الصنايع وشارع الثانوية بنطاق حى شرق ورفع المخلفات من كافة المناطق وغسيل وكذا دهان البردورات المتواجدة على جانبى الطريق والجزيرة الوسطى أنطلاقا" من محيط ميدان رمسيس وصولا" لكوبرى سندوب ، للظهور بالشكل الجمالى الامثل لرضا المواطنين وتحسين الصورة البصرية لديهم..

و تابع الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة انه تم متابعة اعمال رفع كفاءة الميادين العامة بالمنصورة استعدادا للاحتفالات بالعيد القومي للدقهلية.

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة .

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