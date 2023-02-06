مادة قاتلة.. هيئة الدواء تحذر من كريمات تفتيح البشرة

حذرت هيئة الدواءالمصرية من سوء استخدام، أو الإفراط في تناول المستحضرات الموضعية الخاصة بتفتيح الجلد التي تحتوي على مادة الهيدروكينون ، التي تستخدم لإزالة تصبغات بمناطق الجلد غامقة اللون، مثل: النمش، بقع الشيخوخة، الكلف، الآثار الجانبية لحبوب منع الحمل، أدوية الهرمونات، آثار جروح الجلد؛ حيث يساعد دواء الهيدروكينون على تقليل تكون صبغة الميلانين في الجلد، والتي تمنح الجلد لونه المميز. ​

وأكدت الهيئة أن سوء استخدام مستحضرات الهيدروكينون ينتج عنه عدة أعراض جانبية ، وهي: مقاومة الجسم للمادة الفعالة نفسها، وهو ما ينتج عنه عدم استجابة الجسم بعد ذلك للعلاج، وينتج عنها أيضا حساسية الجلد نتيجة التعرض لضوء الشمس، والحساسية الناتجة عن المادة الفعالة نفسها، والتي تظهر في شكل احمرار الجلد، التورم، الوخز، تنميل.​

وتنصح هيئة الدواء بضرورة عمل اختبار لحساسية الجلد قبل استخدام المستحضرات؛ لمنع أي أعراض جانبية، أو التقليل منها، واستشارة الطبيب أو الصيدلي، وألا يتم استخدام هذه المستحضرات إلا تحت إشراف طبي.​

وتنصح بغسل البشرة برفق لمنع زيادة حساسية الجلد، واستخدام المستحضرات لمدة خمسة أشهر، والتوقف شهرين أو ثلاثة؛ لتقليل مقاومة الجسم للعقار، واستخدام واقي الشمس المناسب مع هذه المستحضرات لمنع حساسية الضوء للجلد.​

يأتي لك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على الارتقاء بمستوى الثقافة الدوائية لدى لمواطن المصري، ودعم جهود التوعية الدوائية، والاستخدام الآمن للمستحضرات الدوائية، ومستحضرات التجميل.​