عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يتابع ملف تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية وحياة كريمة

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراضا لموقف عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أن وزير الكهرباء تناول بالعرض موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف قطاعات الوزارة، منوهاً بما يتم تنفيذه كذلك من مشروعات فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بما يسهم فى تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع المهم.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد شاكر المرقبى، الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم إقامتها وتستهدف تأمين التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها على أرض مصر فى مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والزراعية وغيرها من القطاعات الحيوية، خاصةً ما يتعلق بتحديد القدرات الكهربائية المطلوبة، وكذا مسارات الربط ومواقع محطات محولات الجهد الفائق.

وتطرق اللقاء، إلى متابعة الجهود المبذولة فى إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وسبل تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ مشروعات هذا القطاع، إلى جانب متابعة ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروعات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وما يتم من تعاون وتنسيق مع عدد من كبريات الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال.  

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانيه بـ90 جنيها والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن بهذا التوقيت

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

خالد الغندور يُفجر مفاجأة في قضية محمود كهربا

قرار عاجل من الأهلي فى المغرب قبل مواجهة ريال مدريد

هزة أرضية عنيفة|عاجل وهام من المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم

رقصت معاها قبل ما تخلص عليها.. فيديو غير متوقع لقاتلة أمها ببورسعيد

10 آلاف جنيه زيادة في الطن.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

القصة الكاملة لوفاة الفاشينستا الكويتية غدير البرجس

ترشيحاتنا

الأرصاد: سرعة الرياح تصل إلي 60 كم في الساعة

رسميا.. فيريرا يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري

سوريا تعلن ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 900 قتيل

وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض .. ونقيب الفنانين ينعيها

روسيا: ارتدادات زلزال تركيا وسوريا ستستمر لعدة أيام وربما أسابيع

احذروا تثلج الجلد .. نصائح عاجلة من الصحة للمواطنين بشأن الطقس غير المستقر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لختان الإناث.. أضرار غير متوقعة له على الصحة

زيجات فى حياة علا غانم .. آخرها انتهت بدعوى خلع وضرب وسحل

قصة شعر مختلفة.. تارا عماد تستعرض جمالها بلوك جديد | شاهد

بقيادة طليقي | علا غانم : بلطجية دخلوا عليّا البيت بالشوم وضربوني ..خاص

فيديو

210ملايين جنيه .. حقيقة بيع فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب وابنته تفجر مفاجأة

أنقذوني أرجوكم أنا تحت الأنقاض.. تركي يستغيث على الإنترنت بعد الزلزال.. فيديو

بالأحضان والقبلات.. حبيب نادين نسيب نجم يطلبها للزواج أمام الجميع

شعر به سكان الدول العربية.. زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا وضحايا بالآلاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ