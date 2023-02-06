لفوزه بمسابقة "معًا".. وزير التعليم العالي يكرم الطالب يوسف خاطر بجامعة المنصورة

كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطالب يوسف شريف خاطر بكلية الحقوق جامعة المنصورة الفائز بالمركز الثاني في مسابقة "معًا"، التي أطلقتها الوزارة؛ لإنتاج فيديوهات قصيرة؛ لمواجهة الأفكار الهدامة التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، والعمل على توعية الطلاب وتعميق روح الانتماء والولاء لديهم.

جاء ذلك خلال تكريم طلاب الجامعات والمعاهد المصرية الفائزين في مسابقة "معًا"، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ود. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية و قيادات من وزارات الشباب والرياضة، والثقافة، والتعليم العالي، وجامعة الأزهر، وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في دورته ال 54.

IMG-20230206-WA0018