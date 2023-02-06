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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم لمسنة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومن خلال فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي لسرعة التعامل الفوري وتقديم كافة اوجه الدعم لسيدة مسنة تلاحظ تواجدها بشارع ميدان المحطة بالمنصورة وذلك في اطار جهود محافظة الدقهلية للقضاء علي ظاهرة التشرد والتسول وتوفير حياة كريمة من حيث المأكل والمشرب والمأوى لهذه الفئات.
وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي انه تنفيذا لتكليفات  المحافظ  فقد تم التحرك علي الفور الي مكان الواقعه وبالتحقق من شخصيتها تبين انها تبلغ من العمر ٧٤ عاما وتتقاضى مساعدة شهرية كرامة بواقع 450 جنيها شهريا وقد تم علي الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الرعاية لها حيث تم صرف مساعده ماليه دفعه واحده بالاضافه إلى 2 بطانيه ومواد غذائيه و تم كذلك تكليف رئيس الوحدة الاجتماعية بمتابعة الحاله وتقديم كافه اوجه المساعدات التي تحتاجها المواطنة.
وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تكثيف تنفيذ حملات التصدي للتشرد والتسول بنطاق مراكز ومدن واحياء وقري المحافظة وذلك للعمل المستمر والجاد على مواجهة مثل هذه الظواهر السلبية والعمل علي توفير الحياة الكريمة لهذه الحالات من خلال دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي والمنتشرة بمراكز المحافظة .

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