الإسكان تعلن إغلاق حجز أراضي برنامج مسكن.. اليوم

تغلق وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، صباح اليوم؛ عمليات حجز الأراضي الصغيرة ببرنامج مسكن والتي جرى إتاحتها في النصف الثاني من ديسمبر الماضي.

وفي وقت سابق أتاحت وزارة الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية الجديدة، تفاصيل الحجز علي الموقع الرسمي الخاص بـ هيئة المجتمعات العمرانية لمدة شهرين.

وعلق الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عدد الحجوزات المبدئية للأراضى بالطرح الأول ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بمختلف مستوياتها بالمدن الجديدة والتي تتضمن برنامج “مسكن”.

وقال إن إجمالي عمليات الحجز حتى الآن جاوزت أكثر من 6600 حجز مبدئي، موضحاً أن الحجز بدأ من يوم الخميس 8/12/2022، ولمدة شهرين، وينتهى اليوم الثلاثاء

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الإقبال الكبير من المواطنين على حجز قطع الأراضي السكنية بمختلف مستوياتها في المدن الجديدة في هذا الطرح، يعد دليلا على نجاح توجه الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، لتنمية المدن الجديدة، التى تسهم فى استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.

وشمل الطرح الأول 305 قطع أراضٍ بالمحاور الإسكانية المختلفة، موزعة كالتالي: 143 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن “القاهرة الجديدة – 15 مايو – بدر – أسيوط الجديدة – المنصورة الجديدة”، بجانب 104 قطع أراضٍ بمحور الأراضي المميزة، بمدن “السادات – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة”، بالإضافة إلى 58 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدينتى “النوبارية الجديدة – العاشر من رمضان”.