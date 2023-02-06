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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصواء الخلالي: المشاهد في سوريا وتركيا جراء الزلزال مؤلمة

زلزال
زلزال

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن العالم استيقظ اليوم على كارثة مدوية ومؤلم من جراء الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا وأجزاء من كردستان العراق ونينوى وغيرها، بجانب توابع وارتدادات هذا الزلزال.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أن أعداد الضحايا بالآلاف بين قتلى وجرحي والأعداد في تزايد، وهناك أعمال إنقاذ تجرى، والمشهد تحديدا في تركيا دمار كبير للغاية في المناطق التي ضربت جراء هذا الزلزال، والمناطق الأثرية تأثرت بسببه، كما أن الطرق تشققت وحدث بها كوارث.

تركيا وسوريا قصواء الخلالي أعداد الضحايا كوارث الوفيات

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