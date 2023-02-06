طلب عاجل من ميدو لخروج فريق الكرة بالزمالك من أزمته

طالب أحمد حسام ميدو، بدخول لاعبي الزمالك في معسكر مغلق قبل مواجهة شباب بلوزداد في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعيبة الزمالك دي لازم يتم عزلها في معسكر مغلق وكل واحد يتفرج على أخطائه، ودي رسالة بوجهها لإسماعيل يوسف" .

أضاف: "لازم يكون عند اللاعيبة التزام في كل حاجة، ولازم يكون فيه معسكر مغلق وإن الفرقة تقفل على نفسها".

واختتم حديثه قائلا: "عايز تظبط أي فرقة كورة لازم ترجع للأصول، لازم متلاقوش للاعيبة أعذار".