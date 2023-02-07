المعهد القومي للبحوث الفلكية: أبراج العاصمة الإدارية والعلمين مبنية وفقا لكود الزلازل

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية أن مصر لديها دليل استرشادي لكود الزلازل في مصر وأن أبراج العاصمة الإدارية والعلمين مبنية وفقا لكود الزلازل.

وأوضح خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة اون، أن زلزال اليوم الذي شهدته الأراضي السورية والتركية، كان مرعبا وتوابعه متعددة وصلت إلى 100 تابع، 30% منهم كان بشدة 6 ريختر.



وشدد على أن مصر لم تدخل حزام الزلازل حتى الآن ولن تدخل في السنوات المقبلة خلال الحقبة الجيولوجية الحالية .



ووجه نصائح عامة للمواطنين حال وقوع هزات أرضية قائلاً : " وقت الشعور بالزلزال حاول تحمي راسك وجسمك، والتدافع والتزاحم يزيد الإصابات والضحايا.حيث كان التدافع والهلع أحد أسباب زيادة أعداد الضحايا عام 1992 و وي الجلوس عند مكان صلب ثابت".