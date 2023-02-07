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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخصين وإصابة ثالث فى حادث تصادم بالدقهلية

صورة من الحادث
صورة من الحادث

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثالث، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين نقل وأخرى خزان مواد بترولية.

وتلقت مديرية امن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة  يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل واخرى  خزان مواد بتروليه.  رقم  دى ج ٥٧٣٢    والأخرى نقل بمقطورة  رقم د ج ط ٥٤٥٨   رقم مقطوره داق ٢٦٩١ محملة  بالزلط علي طريق جمصة أمام مدخل طريق نبروه  مما ادي الي انقلاب المقطوره والسيارة المحملة  بالزلط وإصابة سائقها  ا م ل.. أما الأخرى فقد توفي سائقها  م م ا ومن معه وأصابه الثالث  وتم نقلهم إلي المستشفي الدولي .

كما تم رفع السيارات من الطريق ورفع الزلط وحرر محضر بالواقعة.

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٢٠٢٣٠٢٠٧_١٠١٥٤٦
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٢٠٢٣٠٢٠٧_١٠١٥١٧
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