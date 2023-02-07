محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.26 %

اعتمد منذ قليل ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2023 بنسبة نجاح 82.26% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين (82534) طالب .

كما اعتمد المحافظ، نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2023 بنسبة نجاح 71.42% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين ( 28) طالب ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ( 87.3% ) وتقدم للامتحان (1875) طالب وحضر (1733 ) طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2023 بنسبة نجاح 70.9 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان ( 13 ) طالب.



و أعرب محافظ المنوفية ، عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة .

من جانبه، أوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2023 بلغ (82) ألف و (654) طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، مشيرا إلى أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثانى والإنتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسي .