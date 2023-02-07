عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملات في 3 محافظات.. الزراعة تعلن أرقاما للإبلاغ عن مستغلي ومحتكري الأعلاف

صدى البلد

قامت لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والتموين  بحملة على بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وصوامع تخزين خامات الأعلاف، وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحال الإتجار فى الأعلاف ببعض المحافظات ، وذلك تنفيذا لتوجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة والتفتيش على مخازن ومصانع الاعلاف .


وتوجهت قوة من مباحث التموين وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، وفاجأت عدة مصانع لتصنيع الأعلاف بمحافظات الشرقية، والبحيرة، والدقهلية، وتم مراجعة التسجيلات التى يتم على أساسها تصنيع الأعلاف، وفواتير شراء الخامات، وحساب تكاليف تصنيع المخاليط العلفيه.


‏وأسفرت حملة التفتيش عن التزام العديد من مصانع الاعلاف  وعدم المغالاة في الأسعار واكتشفت الحملة قيام مصانع أخرى برفع الأسعار بشكل غير مبرر، والبيع بأسعار مرتفعه لا تتناسب مع سعر الشراء والإفراجات التى وفرتها الدوله المصرية، بما يعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزاريه الخاصه بالزراعه والتموين وحمايه المستهلك لإحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم إستقرار الأمن الغذائي في الدوله، والتأثير السلبى المباشر على إستدامة مشروعات قوميه أقامتها الدوله من أجل التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم إحالة الوقائع إلى النيابه العامة.
وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعه، على إستمرار حملات التفتيش الفجائيه على أعلى مستوى، من قبل مباحث التموين وقطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعه واستصلاح الأراضى، وكافة الجهات الرقابيه، على مدار الساعه وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهوريه، وستتخذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن أى مستغل أو محتكر للأعلاف أو خاماتها عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه 01551183225 ـــــ 01551183224

الزراعة التموين الأعلاف مصانع الاعلاف طارق سليم حماية المستهلك مباحث التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 قرارات هامة من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات البرامج الرياضية

مفاجأة من كهربا لـ نادي الزمالك بشأن الغرامة.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

رسالة شديدة اللهجة من رضا عبدالعال لأسامة نبيه عقب هزيمة الزمالك أمام فاركو

فبراير استثنائي| الأرصاد تطلق إنذار عاجلا حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

أتوقع احترافه.. فرج عامر يشيد بلاعب الأهلي بعد تألقه بمونديال الأندية

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء والكيلو يسجل 66 جنيهاً

مرتضى منصور يفاجئ اتحاد الكرة بتحرك مباغت في أزمة قيد الصفقات.. تفاصيل

أعداد القتلى غير حقيقية.. تصريحات صادمة لـ الصحة العالمية بشأن زلزال تركيا

ترشيحاتنا

بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية وسحب المصرية

دبلوماسي سابق يكشف عن أهمية لقاء الرئيس السيسي بنظيره الكرواتي

مجلس الوزراء العراقي يصادق على قرار تعديل سعر صرف الدولار

فضل شهر رجب .. لا تفوت على نفسك 4 أعمال تفتح لك الخيرات

تقدر بـ 11%.. شكوى الأهلي بسبب رسوم عقود اللاعبين تصل البرلمان

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باروكة ولا شعرها.. هنادي مهنا تثير الجدل في أحدث ظهور

فداها بنفسه وقعد يبكي عليها.. موقف سائق يهز السوشيال ميديا

فحص غير متوقع يتنبأ بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.. تعرف عليه

في 3 أسابيع .. أسرع رجيم لنحت قوامك وحرق دهون البطن

فيديو

كريم فهمي لـ «صدى البلد»: أنا شخصية «توكسيك».. وزوجتي تتحملني كثيرا

درجة الحرارة تحت الصفر لأول مرة في مصر.. تحذير جديد من الأرصاد

اشتروا الذهب.. مفاجأة في عيار 21 وتفاصيل سعر الدولار اليوم

«وشه بايظ وحاجبه مفتوح».. ماذا حدث لـ زوج علا غانم بعد مشاجرته معها ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ