حملات في 3 محافظات.. الزراعة تعلن أرقاما للإبلاغ عن مستغلي ومحتكري الأعلاف

قامت لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والتموين بحملة على بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وصوامع تخزين خامات الأعلاف، وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحال الإتجار فى الأعلاف ببعض المحافظات ، وذلك تنفيذا لتوجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة والتفتيش على مخازن ومصانع الاعلاف .



وتوجهت قوة من مباحث التموين وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، وفاجأت عدة مصانع لتصنيع الأعلاف بمحافظات الشرقية، والبحيرة، والدقهلية، وتم مراجعة التسجيلات التى يتم على أساسها تصنيع الأعلاف، وفواتير شراء الخامات، وحساب تكاليف تصنيع المخاليط العلفيه.



‏وأسفرت حملة التفتيش عن التزام العديد من مصانع الاعلاف وعدم المغالاة في الأسعار واكتشفت الحملة قيام مصانع أخرى برفع الأسعار بشكل غير مبرر، والبيع بأسعار مرتفعه لا تتناسب مع سعر الشراء والإفراجات التى وفرتها الدوله المصرية، بما يعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزاريه الخاصه بالزراعه والتموين وحمايه المستهلك لإحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم إستقرار الأمن الغذائي في الدوله، والتأثير السلبى المباشر على إستدامة مشروعات قوميه أقامتها الدوله من أجل التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم إحالة الوقائع إلى النيابه العامة.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعه، على إستمرار حملات التفتيش الفجائيه على أعلى مستوى، من قبل مباحث التموين وقطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعه واستصلاح الأراضى، وكافة الجهات الرقابيه، على مدار الساعه وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهوريه، وستتخذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن أى مستغل أو محتكر للأعلاف أو خاماتها عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه 01551183225 ـــــ 01551183224