استعدادا لأمم إفريقيا للشباب.. وفد اتحاد الكرة والكاف يزورون الإسماعيلية

زار وفد من اتحاد الكرة والشركة الراعية وإدارة التسويق بالكاف، مجموعة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، للوقوف على الاستعدادات النهائية المتعلقة بالإقامة والإعاشة وملاعب التدريب، وإستاد هيئة قناة السويس الجديد، لاستضافة منتخبات المجموعة "ب" الكونغو وأوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وكان محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية، لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، استقبل حمادة الزاهر مدير التسويق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وحسن القماح رئيس القطاع التجاري، وهيرفي داسوندو مدير التسويق وشارلوت أبوم مسؤول الميديا "CAF" واصطحبهم في جولة لأماكن الإقامة والإعاشة في الفنادق المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية، وملاعب التدريب، وإستاد هيئة قناة السويس الجديد الذي تبلغ سعته 21 ألف متفرج، ويعد الأحدث على مستوى الجمهورية، وصمم حسب أحدث طراز عالمي.

قال شيحة إن وفد اتحاد كرة القدم المصري والكاف اطمئنوا على جاهزية أماكن الإقامة والإعاشة وملاعب التدريب وإستاد هيئة قناة السويس الجديد لاستضافة المجموعة "ب".

وأضاف أن هناك حالة استنفار بين رؤساء اللجان والأعضاء والمتطوعين ببطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة مجموعة الإسماعيلية، للقيام بمهام عملهم على أكمل وجه.

IMG-20230207-WA0094

IMG-20230207-WA0093

IMG-20230207-WA0092

IMG-20230207-WA0091

IMG-20230207-WA0090

IMG-20230207-WA0089

IMG-20230207-WA0088

IMG-20230207-WA0087

IMG-20230207-WA0086