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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: تعامل فوري لشفط وكسح مياه الأمطار

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم التعامل الفوري لشفط وكسح مياه الامطار من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء  مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي وذلك بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين حيث تستمر أعمال شفط وكسح مياه الامطار وحتى يتم الانتهاء تماما من أعمال رفع تراكمات المياه حرصا على توفير بيئة آمنة للمواطنين والمركبات وتيسير الحركة المرورية.

وأكد “المحافظ”، علي أن هناك تواصلا مستمرا لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار .  

جدير بالذكر أنه قد تعرضت بعض المراكز  بمحافظة الدقهلية لسقوط امطار متوسطة وقد تمت علي الفور اعمال شفط وكسح تجمعات مياه الامطار بكافة المناطق التي تعرضت لتجمعات الامطار بها بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي..

وأكد"مختار"علي اهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر  والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات وشركة مياة الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين علي مستوي المحافظة .

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال .

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شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية الدقهلية مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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