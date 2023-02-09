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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سهرات مُحرمة وحمراء..رجاء ترفع دعوى طلاق بسوهاج: زوجي بيخوني مع بنات الليل

صدى البلد

"ده مش بني آدم.. مش متخيلة إزاي كان بجح وانا بواجهه بصوروا مع واحده غيري ومش أي صور لأ ، ده الباشا في ايده الخمرة وسيجارة الحشيش وجنبه واحده بملابس خليعة وأيده على كتفها ايه تاني ناقص اشوفه"،  بدأت رجاء عبدالمحسن بهذه الكلمات، ابنة مركز جهينة بمحافظة سوهاج، حديثها مع موقع صدى البلد، موضحة سبب رفعها دعوى طلاق.

وأضافت أنها كانت تجلس ذات ليلة في هدوء، تنتظر زوجها الذي اعتاد السهر ليلاً خارج المنزل دون الاهتمام بها على الإطلاق، حيث يعود تائه العقل تفوح من فمه رائحة الخمر، وعيناه يتوغل بهما اللون الأحمر، وعندما تسأله السؤال الذي من الطبيعي أن تسأله في مثل هذه الحالة الزوجة لزوجها:" كنت فين لدلوقتي ومع مين".

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يصفعها على وجهها ثم يخلد للنوم

ليكون الرد صادمًا لها إما بصفعها على وجهها ويتركها ويخلد للنوم، أو يقع نائمًا على الأريكة كالذي لم ينم منذ أكثر من يومين، لتتفاجئ في ليلة ما بصور تُرسل لها عبر ماسنجر من صفحة غير معلومة ثم تم حذفها نهائيًا من موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، توضح هذه الصور خيانة زوجها لها ووجوده ليلًا في منزل أحد أصدقائه وسهره بسهرات غير لائقة.

سهرات يجمع فيها بين المحرمات والمعاصي، شرب الخمر والحشيش وصُحبة السوء، والخيانة الزوجية بالفِراش، وعند مواجهته بهذه الصور أنكر تمامًا حقيقيتها وصحة ما يظهر بها، "قالي انتي مجنونة ده حد عاوز يفرق ما بينا.. لحد ما اكتشفت أنه سحب 50 ألف جنيه من حسابنا في البنك وأنا معرفش راحوا فين ومتوردش بيهم أي حاجه للشغل.. وقتها عرفت أنه خلاص بقى يصرف فلوسي قبل فلوسه على سهراته ونزواته وأخدت أول خطوة في الانفصال الرسمي".

تصرف غريب من الزوج بعد رفع دعوى الطلاق

واستكملت حديثها رادفة:" الباشا بقى اتجوز البنت اللي ظاهرة معاه في الصور عشان يبطل ليا دعوى الطلاق مش حبًا فيا ولا عشان مش عاوز يطلقني لأ ده عشان عارف اني هاخد كل حقوقي منه وهسلبه حتى هدومه بس أنا مش هسكت على حقي ومش هسيبه يخوني ويجرحني وكمان ياخد فلوسي".

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