تحت الأنقاض.. أحمد حسن كوكا يثير الجدل بشأن كريستيان أتسو

كشف اللاعب المصري أحمد حسن كوكا، مهاجم ألانياسبور، عن حقيقة انقاذ زميله النجم الغاني كريستيان أتسو، مهاجم فريق هاتاي سبور التركي، من تحت الأنقاض عقب زلزال تركيا المدمر.

وكتب كوكا عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “لا اصدق أن بعض الناس تكذب بشأن الحياة والموت.. كيف قالوا انه تم انقاذه والأن اسمع انها كذبة وأنه مازال اسفل الأنقاض، من فضلكم ادعوا من أجله، اتمني ان يحميك الله وتخرج في اسرع وقت”.

كان اللاعب الدولي الغاني كريستيان أتسو من بين المفقودين بعد انهيار مبنى سكني في مقاطعة هاتاي بتركيا إثر الزلزال الضخم الذي وقع أمس الاثنين.

وقالت تقارير صحفية تركية، إنه تم العثور على النجم الغاني كريستيان أتسو، مهاجم فريق هاتاي سبور التركي، حيا تحت الأنقاض، بعد إنقاذه من تحت أنقاض مبنى مدمر نتيجة الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد.

وقال الصحفي الغاني الموثوق صديق أدامز، على صفحته عبر "تويتر": "ما زلت على اتصال بالمقربين من كريستيان أتسو، أكد لنا زميل في فريقه، أنه تم العثور على اللاعب ونقله إلى المستشفى".