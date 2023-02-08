ذهبا لزيارة ابنهما فماتا تحت الأنقاض.. حزن بالمنوفية بعد وفاة زوجين في زلزال تركيا

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية سلامون قبلي بمركز الشهداء في محافظة المنوفية عقب وفاة رجل وزوجته نتيجة الزلزال المدمر في تركيا.

وانتشرت عبارات التعزية علي مواقع التواصل الاجتماعي لنعي كلا من الحاج احمد سليمان محروس وزوجته الحاجه هدي عبد السلام واللذين لقيا مصرعهما تحت الأنقاض في تركيا.

وأكد عدد من الأهالي أنه سيتم إقامة صلاة الغائب علي الزوجين في أحد مساجد القرية عقب صلاة العصر حيث سيتم دفنهما في تركيا.

فيما نشر أحد أبناءهم محمد سليمان علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك " إنا لله وإنا اليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى أبى وأمي نسألكم الدعاء لهم" دون ذكر أي تفاصيل عن الواقعة.

وأكد أحد أهالي القرية ، أن الأسرة تقيم في دولة السعودية حيث لديهم محل ذهب في السعودية برفقة ابنهم بينما يدرس ابنهم الآخر في تركيا .

وأضاف أن نجلهم كان سيجري عملية جراحية وذهبا لزيارته في تركيا وحدث الزلزال المدمر ولقيا مصرعهما تحت الأنقاض.

فيما أعلن الأهالي أنه سيتم دفن الجثامين في تركيا وسيتم إقامة عزاء للأسرة بمسقط رأسهم بقرية سلامون قبلي بمدينة الشهداء.