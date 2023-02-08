إحالة 58 محضرا تموينيا بالدقهلية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار..

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 58محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة

وقرر المحافظ احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

و اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن طلخا وجمصة ونبروه وتمى الأمديد والمطرية وشربين والمنزلة وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 18محضر نقص وزن. 8 محاضر عدم مطابقة للمواصفات .2 محضر انتهاء من الإنتاج ، محاضر تصرف في دقيق (بكمية قدرها 31 شيكارة) .13 محضر عدم إعلان عن أسعار 8 محاضر عدم وجود شهادة صحية ،2 محضر ذبح خارج السلخانة ، محضر عدم وجود فواتير ، محضر عدم وجود بيانات ، محضر غش تجاري محضر سلع مجهولة المصدر ، محضر تجميع سلع تموينية .محضر عدم وجود سجل صناعي و تم التحفظ على 7 طن لب عباد الشمس ومقرمشات .4 طن خامات أعلاف .10 طن ذرة صفراء 400 كجم لحوم مجمدة و20 كجم لحم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

واستمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء..

حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة شربين باشراف المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة المنزلة باشراف المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك .

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