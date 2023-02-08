غلق قناة AEA وهذا هو البديل.. 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

ينتظر الملايين من جماهير النادي الأهلي اليوم، الأربعاء، مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وريال مدريد على قناة Aea المفتوحة على القمر الصناعي «النايل سات».

وأعلنت قناة Aea العراقية نقلها لجميع منافسات البطولة، حيث نقلت مباراتي الأهلي أمام أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز.

وجاء تردد قناة AEA كالآتي: تردد قناة Aea هو: 11636.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3 / 4.

مفاجأة غير سارة

وانتشرت أنباء عن محاولات للتشويش على قناة AEA وغلقها من جانب مالكي حقوق البث قبل بداية المباراة مباشرة.

وتبث القناة العراقية المباراة خلسة، حيث إنها لا تمتلك حقوق البث وتعلن عبر شريط القناة أثناء بث المباريات نقل البث بدون حقوق تحت ما تسميه القناة "محاربة الاحتكار".

ونجح مُلاك حقوق البث قبل ذلك في وقف البث على القناة العراقية قبيل مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي، قبل أن تعاود القناة البث من جديد.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وريال مدريد؟

وتمتلك حقوق النقل المبشر لمنافسات كأس العالم للأندية مجموعة قنوات قناة SSC السعودية عبر باقتها المشفرة.

وباتت مشكلة لدى جماهير النادي الأهلي في مشاهدة المباراة، ممن لا يمتلكون هذه الباقة، حيث إن الباقة غير مملوكة للكثيرين في مصر، ومجموعة القنوات حاصلة على حقوق الدوري السعودي فقط.

والمشتركون في تطبيق شاهد vip يمكنهم مشاهدة جميع مباريات البطولة من خلال التطبيق بشكل مباشر سواء عبر الهاتف النقال أو شاشات التلفزيون.

قناة مغربية تنقل المباراة

ولمن لديهم أجهزة مرنة في استقبال الأقمار الصناعية، يمكنهم مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية من خلال القنوات المفتوحة على عرب سات.

وأعلنت قنوات الرياضية المغربية عن نقل مباريات كأس العالم للأندية عبر القمر الصناعي عرب سات مجانًا دون تشفير.

قناة “أون تايم سبورت”

وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، في بيان رسمي لها، قبل ذلك، إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية عبر البث الأرضي.

وقال بيان الهيئة إن مباريات الأهلي وفريق سياتل الأمريكي، وكذلك مباراة الأهلي وريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية والمقامة بالمغرب تنقل على قناة أون تايم سبورت "البث الأرضي".

وينتظر عُشاق الكرة حول العالم لقاءً تاريخيا بين نادي القرن في أفريقيا الأهلي، ونادي القرن في أوروبا ريال مدريد.

والمفارقة أن الفريقين يتنافسان في مباراة للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية في الوقت الذي يتصارعان فيه من أجل الانفراد بلقب النادي الأكثر تتويجًا في التاريخ ببطولات قارية.

ويمتلك النادي الأهلي 24 لقبًا قاريًا، بينما يسبقه في الترتيب ريال مدريد فقط الذي يمتلك 28 لقبًا في جعبته.

ويلتقي الأهلي وريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

وتأتي المباراة لحساب دور نصف النهائي في كأس العالم للأندية، التي تقام في الوقت الحالي بالمغرب الشقيق.