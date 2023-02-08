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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: الأهلي يطمع بالفوز على ريال مدريد لهذا السبب

الأهلي وريال مدريد
الأهلي وريال مدريد

قال  أبو المعاطي زكى ، الناقد الرياضي ، إن  تشكيل النادي الأهلي  أ مام ريال مديد يعنى ان المدرب السويسري مارسيل كولر يطمع في المباراة والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية متوقعا مباراة قوية من جانب الأهلي  امام الفريق الملكي وبطل أوروبا .

وأضاف زكي  ، خلال  مداخلة هاتفية  من المغرب مع الإعلامية  انجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم  الأربعاء ، أن   المجد كل المجد أن الأهلي يخوض مباراة رسمية أمام ريال مدريد ولو المارد الأحمر وصل الى ركلات الجزاء الأهلي كسبان ، مشيرا الى أن لاعبي الأهلي مركزين للغاية في المباراة وكل اللاعبين عزيمة ونية لتقديم مباراة كبيرة وقوية امام ريال مديد .

تشجيع الجماهير المغربية للأهلي

وتابع :" الجماهير المغربية تشجع النادي الأهلي بقوة في المباراة والملعب مملوء عن آخرة ومسئولي المغرب يساندون  الأهلي وقياداته بقوة من خلال تصريحاتهم بأن الأهلي ممثل المغرب فى بطولة كأس العالم للأندية والجميع يساند الأهلي بكل قوة للفوز على ريال مديد ". 

تشكيل النادي الأهلي ريال مديد مارسيل كولر نصف نهائي كأس العالم للأندية ابو المعاطي زكي

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