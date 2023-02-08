بيان رسمي يوضح تفاصيل إطلاق بودرة إطفاء الحريق بمستشفى 30 يونيو بالإسماعيلية

أصدرت محافظة الإسماعيلية المواطنين بيانا بشأن ما أشيع بخصوص مستشفى ٣٠ يونيو للمسالك البولية، وأكدت أن ما حدث نتيجة إطلاق بودرة إطفاء الحريق داخل المستشفى، بفعل فاعل بدون وجود حريق، وتم إخلاء المستشفى من المرضى لحين فحص النظام وإعادة تشغيله.

حيث تم إخلاء المستشفى بالكامل من المرضى، ونقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي، لحين عودة المستشفى للعمل مرة أخرى خلال ساعات ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة من جانب الجهات المعنية.

وأوضح الدكتور أحمد البرعي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن ما تردد عن حدوث انفجار، أو إصابات في المستشفى عاري تمامًا من الصحة، وأن ما حدث مجرد إطلاق بودرة الحريق، وأن جميع المرضى بخير ونُقلوا بأمان لتلقي علاجهم في مجمع الإسماعيلية الطبي الذي يبعد مترات قليلة من مستشفى ٣٠ يونيو.

وانفرد صدى البلد بالصور الأولى للحادث.

IMG-20230208-WA0044

IMG-20230208-WA0046

IMG-20230208-WA0045