أهمية طرح 32 شركة مصرية في البورصة .. خبير يوضح

قال الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال، إنّ وجود خطة واضحة بعدد معين من الشركات التي يتم طرحها في البورصة وبإطار زمني واضح يجعل الكثير من المستثمرين يحضرون وضعهم المالي من أجل الدخول في هذه الطروحات.

وأضاف خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن طرح 32 شركة في عام رقم كبير، وسيكون السوق مستعدا لها إلى حد بعيد، وسيكون في اشتياق لهذه الشركات من ناحية تحضير رؤوس الأموال لدخول هذه الشركات، وسيكون في عملية البيع تنوع ما بين طرح شركات في البورصة وزيادات لرؤوس الأموال والبيع لمستثمر استراتيجي.

جرى شطبها من البورصة المصرية

وتابع:" نعلم أن هناك عدداً كبيراً جدا من الشركات قد جرى شطبها من البورصة المصرية في العشرة أعوام الأخيرة بسبب ظروف مختلفة والآن نكون بتعويض عدد كبير من الشركات داخل سوق الأوراق المالية وسيمكننا جذب عدد كبير من الاستثمارات المحلية إلى حد بعيد، والاستثمارات الإقليمية الدولية التي يمكنها تعويض جزء من الفجوة الدولارية إلى حد بعيد".