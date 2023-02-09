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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اوعى تقوله سر.. 4 أبراج تعشق النميمة.. من هم؟

أبراج تعشق النميمة
أبراج تعشق النميمة

النميمة من الصفات السيئة التي يتسم بها بعض الأشخاص، فهم يتحدثون دائما عن الأشخاص سواء كانوا أقربائهم وأحبائهم أو أصدقائهم ولا يحافظون على أسرار الأخرين.
فيما يلي قائمة بـ الأبراج التي تعتبر النميمة وسيلة للترفيه ويمكنها إفشاء المعلومات السرية لأي شخص إلى أشخاص آخرين.

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أبراج تعشق النميمة 


برج الجوزاء
بسبب شخصيتها المرحة والفضولية فكريا ، تُعرف Geminis بالفراشات الاجتماعية في دائرة الأبراج، إنهم يتحدثون مع الكثير من الأشخاص يوميًا وينتهي بهم الأمر بملء أنفسهم بالكثير من الأسرار، شخصيتهم ذات الوجهين تجعلهم يكشفون عن المعلومات السرية من شخص لآخر.
-برج  الميزان
بالنسبة إلى Librans ، النميمة عن الآخرين هي الطريقة المثلى للتواصل مع شخص ما، لا يخافون أبدًا من الحكم عليهم ولديهم القدرة على النميمة علانية، من مشاركة التفاصيل إلى إدراك جانبي القصة ، يميل الأشخاص الذين يحملون علامة البروج هذه إلى نطق جميع التفاصيل ثم الأسف لاحقًا.
-برج الدلو
عادةً ما يتظاهر الأشخاص الذين يحملون علامة البروج هذه بأنهم لا يحبون المشاركة في أي نوع من القيل والقال أو الدراما ، لكنهم في أعماقهم يستمتعون بمثل هذه المحادثات على قدم المساواة، دماغهم الذكي هو محترف في خلق الدراما بمهارة، إنهم يسقطون تلميحات عن أسرار الآخرين بين الحين والآخر، بدلاً من مشاركة الأسرار بشكل مباشر ، فإنهم يتبعون نهجًا سلبيًا للغاية بحيث لا يمكن لأحد أن يلومهم.
-برج  الأسد
لا يستمتع برج الأسد بفعل إخبار النميمة فحسب ، بل يستمتع بنفس القدر بالاستماع إلى الأسرار المظلمة للآخرين، ليس لديهم قيود ، لذلك ينتهي الأمر دائمًا بنقل التفاصيل غير الضرورية للآخرين، إنهم يريدون فقط عرض صورتهم الفائقة وهم مشغولون جدًا في تسريع هويتهم لدرجة أنهم غالبًا ما ينسون قيمة المعلومات التي يشاركونها.
تأكد من أن تكون نشطًا ومدركًا أثناء التحدث مع الأبراج المذكورة أعلاه،  فكر دائمًا مرتين قبل مشاركة أسرارك معهم لتجنب الإحراج والتلاعب.

 

 

النميمة أبراج تعشق النميمة برج الجوزاء برج الميزان برج الدلو

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