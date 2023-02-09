محافظ الدقهلية يستقبل نقيب الممثلين ويفتتح مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي الدورة الثانية

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الفنان الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية كضيف شرف لمهرجان المنصوره المسرحي في دورته الثانية ، والكاتب والمؤلف مدحت العدل ، والمنتج السينمائي جمال العدل ، والفنان احمد وفيق رئيس المهرجان ، والكاتب وليد يوسف .

جاء ذلك بحضور الدكتور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء اللجنه العليا للمهرجان .

وافتتح "المحافظ " ومرافقيه مهرجان المنصوره المسرحي في دورته الثانية " دورة الفنان عبدالغفار عوده " من داخل المسرح الكبير بديوان عام المحافظة ، وتفقدوا متحف اعلام الدقهلية .

وأشار " مختار " الي أن الدقهلية هي محافظة الابداع علي مستوي الجمهورية أنجبت لمصر وللعالم أعلام في شتي المجالات الفنية والأدبية والدينية والثقافية والعلوم والطب ، أمثال الشيخ محمد متولي الشعراوي ، والشيخ جاد الحق ، والشيخ نصر الدين طوبار ، والنقشبندي ، وسيدة الغناء العربي ام كلثوم ، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامه ، وغيرهم الكثير من أعلام الدقهلية .

وأكد " المحافظ " علي أن الوجه الحقيقي لعروس النيل مدينة المنصورة هما الفن والإبداع والثقافة والعلوم حتي أصبحت عاصمة مصر الطبية يتباهي بها الجميع ويأتي إليها وفود من كل فج عميق لتلقي العلاج بمراكزها الطبية المتميزة .

و أشار " المحافظ " الي أنه تم إنشاء مسرح بالديوان العام ليكون هو النواة الأولي لعودة المسرح واكتشاف المواهب الفنية لدي الشباب وهذا المسرح مفتوح للجميع لعرض مواهبهم واكتشافها.

واشاد " مختار " دور اللجنة العليا لمهرجان المنصوره المسرحي في دورته الثانية و كل القائمين علي هذا المهرجان والداعمين والراعيين له لإعادة إحياء الفن المسرحي الي مدينة المنصورة والعمل علي نجاح هذا المهرجان ليكون وجها مشرفا للدقهلية.

و قال الفنان " أشرف ذكي " إن المنصورة هي بلد الفن والإبداع والرقي وقلعة التمثيل وسعادتي بالغة لوجدي علي أرض هذه المحافظة العريقة التي انجبت العلماء والأدباء والمبدعين الذين أناروا العالم بعلمهم وفنهم واصبحوا اعلام في سماء مصر وسيظل التاريخ يذكرهم .

و قال الكاتب والمؤلف " مدحت العدل " افتخر بأنني ابن من ابناء مدينة المنصورة والتي تعلمنا فيها الإبداع والفن وانجبت لمصر عمالقة الفن والأدب والدين والسياسية .

وفي نهاية الافتتاح كرم " محافظ الدقهلية" الكاتب وليد يوسف نيابة عن أسرة الفنان الراحل عبدالغفار عوده ، كما كرم أسرة الفنان الراحل سامي العدل كلا من الكاتب والمؤلف مدحت العدل والمنتج السينمائي جمال العدل .

جدير بالذكر أن حفل الافتتاح تضمن عرض فقرة فنية ، وعرض فيديو تسجيلي عن تاريخ المنصوره وكيف انتصر شعبها علي الحملة الفرنسية ، وعن اكبر معركة جوية عرفها التاريخ العسكري الحديث .

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