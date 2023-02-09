مبادرة اكفل.. استر.. وجوز تدعم زواج الفتيات اليتيمات بالدقهلية

دعمت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، بالتعاون مع جمعية الأورمان زواج 24 عريسا وعروسة في القرى الأكثر احتياجاً بمراكز المطرية ودكرنس وبلقاس وشربين والمنصورة.

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وأوضح عبدالعزيز أن انطلاق مبادرة «اكفل.. استر.. وجوز» جاءت تأكيداً على الاهتمام الكبير للشرائح الأيتام وخاصة الفتيات اليتيمات من خلال تسليمهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجافاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة الدقهلية نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج عدد (19,893) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى يتم اجراءه.

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