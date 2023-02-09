طب سوهاج تنظم دورة تدريبية عن الإنعاش القلبي الرئوي

نظم مركز تطوير التعليم الطبي بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج دورة تدريبية في مجال الإنعاش القلبي الرئوي المتقدمة، وذلك بالتعاون بين قسم جراحة القلب والصدر بالجامعة، والكلية المصرية لأطباء الحالات الحرجة بجامعة القاهرة وبدعم من البنك الأهلي المصري.

وفي هذا الصدد استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة نخبة من استشارى الحالات الحرجة بوحدة الأستاذ الدكتور شريف مختار بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري.

جامعة سوهاج

والدكتور أيمن عبد الغفار أستاذ جراحة القلب والصدر ومنسق التدريب والدكتور احمد علي اسماعيل مدرس الرعاية المركزة ومدير مركز تطوير التعليم الطبي والمشرف على التدريب.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي ان الدورة هدفت إلي تدريب النواب والمدرسين المساعدين لرعايات القلب والباطنة والتخدير ونواب قسم الطوارئ والحالات الحرجة، على الجديد والحديث في مجال الإنعاش القلبي، من خلال التعليم الطبي المستمر.

وأشار الدكتور أيمن عبد الغفار الي انه تم تدريب عدد ٧٥ طبيب من مختلف التخصصات الطبية في الانعاش القلبي والرئوي الاساسي، كما تم ايضاً تقديم تدريب الانعاش القلبي والرئوي المتقدم لعدد ١١ طبيب.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد علي اسماعيل ان الدورة التدريبية استمرت علي مدار ٣ أيام، مضيفاً ان التدريب يأتي في إطار النشاط العلمي الذي تحرص عليه كلية الطب في مجال التعليم الطبي.حيث ينظم مركز تطوير التعليم الطبي العديد من الدورات علي مدار العام من اجل رفع كفاءة ومهارات طلاب الامتياز والأطباء المقيمين، وتقديم خدمة طبية وعلاجية على أعلى مستوى للمرضى.