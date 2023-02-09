عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طب سوهاج تنظم دورة تدريبية عن الإنعاش القلبي الرئوي

صدى البلد

نظم مركز تطوير التعليم الطبي بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج دورة تدريبية في مجال الإنعاش القلبي الرئوي المتقدمة، وذلك بالتعاون بين قسم جراحة القلب والصدر بالجامعة، والكلية المصرية لأطباء الحالات الحرجة بجامعة القاهرة وبدعم من البنك الأهلي المصري.

وفي هذا الصدد استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة نخبة من استشارى الحالات الحرجة بوحدة الأستاذ الدكتور شريف مختار بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري.

استولى على مليون و800 ألف جنيه.. ظهور مستريح جديد في سوهاج

المحافظ يتابع سير العمل بمشروع تطوير قصر ثقافة سوهاج

جامعة سوهاج

والدكتور أيمن عبد الغفار أستاذ جراحة القلب والصدر ومنسق التدريب والدكتور احمد علي اسماعيل مدرس الرعاية المركزة ومدير مركز تطوير التعليم الطبي والمشرف على التدريب.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي ان الدورة هدفت إلي تدريب النواب والمدرسين المساعدين لرعايات القلب والباطنة والتخدير ونواب قسم الطوارئ والحالات الحرجة، على الجديد والحديث في مجال الإنعاش القلبي، من خلال التعليم الطبي المستمر.

وأشار الدكتور أيمن عبد الغفار الي انه تم تدريب عدد ٧٥ طبيب من مختلف التخصصات الطبية في الانعاش القلبي والرئوي الاساسي، كما تم ايضاً  تقديم تدريب الانعاش القلبي والرئوي المتقدم لعدد ١١ طبيب.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد علي اسماعيل ان الدورة التدريبية استمرت علي مدار ٣ أيام، مضيفاً ان التدريب يأتي في إطار النشاط العلمي الذي تحرص عليه كلية الطب في مجال التعليم الطبي.حيث ينظم مركز تطوير التعليم الطبي العديد من الدورات علي مدار العام من اجل رفع كفاءة ومهارات طلاب الامتياز والأطباء المقيمين، وتقديم خدمة طبية وعلاجية على أعلى مستوى للمرضى.

IMG-20230209-WA0016
IMG-20230209-WA0016
IMG-20230209-WA0015
IMG-20230209-WA0015
IMG-20230209-WA0014
IMG-20230209-WA0014
IMG-20230209-WA0011
IMG-20230209-WA0011
سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج اطباء جراحة القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

أكدها الفيفا .. مفاجأة سارة لـ عشاق الأهلي بشأن مباراة فلامينجو بمونديال الأندية

انفراجة بسبب مستثمر عربي ..إعلامي: كهربا سيتحمل نصف عقوبة الفيفا للزمالك

ماذا قال كولر للاعبي الأهلي بغرفة الملابس بعد الهزيمة أمام ريال مدريد؟

قرار مفاجئ من كولر بشأن مباراة الأهلي أمام فلامينجو.. شوبير يكشف التفاصيل

الإعدام نهائيا .. قاتل نيرة أشرف لم يعد أمامه فرصة لإنقاذ نفسه

شوبير يكشف عن أمر غريب حدث في مباراة الأهلي وريال مدريد

السيسي يعطي تكليفا على الهواء لوزير الداخلية بشأن جشع التجار

موضوعات متعلقة

إنشاء قسم منفصل لأمراض القلب بطب جامعة سوهاج

ترشيحاتنا

أكثر من 17 ألف قتيل حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.. فيديو

1300 هزة ارتدادية وارتفاع عدد القتلى.. تصريحات جديدة من نائب الرئيس التركي

إعدام على الهواء.. هل يصعد محمد عادل على طبلية عشماوي في بث مباشر؟

أطيب شرير.. تاجر مخدرات يعلن تبرعه لضحايا زلزال تركيا وسوريا

برئاسة موريتانيا.. بدء أعمال الدورة الوزارية الـ«111» للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية

بوينج تتوقع نمو سوق صيانة الطائرات بأفريقيا والمنطقة إلى 15.4 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوي المفعول وبدون فرهدة.. أسرع رجيم يخلصك من دهون البطن العنيدة

هنا الزاهد تثير الجدل بظهور جديد بدون مكياج ونحافة شديد| شاهد

يراه واحدا من بين مليوني شخص.. ماذا فعل أيرلندي وجد جراد أزرق نادر؟

لعشاق المطبخ الإيطالي.. طريقة تحضير اللازانيا زي المطاعم

فيديو

استمرار تراجع الذهب اليوم واستقرار الدولار

ثلوج ودرجات حرارة تحت الصفر .. الأرصاد تحذر من الطقس |تغطية خاصة

يا وجع القلب.. مسن سوري يتوضأ ويصلي تحت الأنقاض بعد الزلزال |فيديوجراف

تنبأ بزلزال تركيا قبلها بـ3 أيام..باحث هولندي يكشف عن مفاجأة ستغير العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ