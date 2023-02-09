عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك الدولي: 120 مليون دولار لتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس

صدى البلد

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار (حوالي 373 مليون دينار) ، لتمويل مشروع "مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي" وفق ما بثته وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" اليوم الخميس.
ويهدف المشروع إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغرى والمتوسطة المؤهلة.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو، "تلعب تلك المؤسسات دورا رئيسيا في الاقتصاد التونسي، وأدت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس، إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية."
 وتابع "من خلال هذا المشروع وغيره من برامج مساندة القطاع المالي، يسعى البنك الدولي، بالتعاون مع شركائنا، إلى مساندة خطة الحكومة التونسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتتضمن هذه الخطة إصلاحات محورية للقطاع المالي تقوم بها السلطات لتدعيم تنظيم القطاع والإشراف عليه، ومواصلة تطوير البنية التحتية المالية، وتشجيع تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

أكدها الفيفا .. مفاجأة سارة لـ عشاق الأهلي بشأن مباراة فلامينجو بمونديال الأندية

إعدام على الهواء.. هل يصعد محمد عادل على طبلية عشماوي في بث مباشر؟

قرار مفاجئ من كولر بشأن مباراة الأهلي أمام فلامينجو.. شوبير يكشف التفاصيل

انفراجة بسبب مستثمر عربي ..إعلامي: كهربا سيتحمل نصف عقوبة الفيفا للزمالك

إعلان رسمي من النادي الأهلي لنهاية أزمة كهربا

ماذا قال كولر للاعبي الأهلي بغرفة الملابس بعد الهزيمة أمام ريال مدريد؟

في رحلة قادمة من برلين..طاقم «مصر للطيران» ينقذ حياة شاب أصيب بأزمة قلبية| صور

ترشيحاتنا

أئمة وعلماء تنزانيا يشكرون السيسي.. والأوقاف: الدورات التدريبية تحقق نقلة ثقافية وفكرية

أخبار التوك شو|السيسي يوجه رسالة للمواطنين.. والتموين تكشف مفاجأة عن أسعار الدواجن

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 9 فبراير 2023

ارسم مستقبلك.. انطلاق الدورة الثانية لملتقى "إيديوتيك" للتعليم الفني والتكنولوجي 20 فبراير

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 9-2-2023

وزير التجارة والصناعة يلتقي نظيره العراقي لبحث سبل تعزيز التعاون بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير للغاية| مرض مناعي يصيب الأطفال في هذه السن .. تعرف عليه

إيلون ماسك: تويتر يعاني العديد من المشكلات الداخلية والخارجية

بعد لقطة الحجاب.. 10 صور لـ مي نور الشريف قبل وبعد التخسيس | شاهد

أضحكونا.. قسم شرطة يطلب أغرب أمر من السكان في أمريكا

فيديو

استمرار عمليات الإنقاذ في تركيا وأزمة بسوريا بسبب فرق الإنقاذ

تراجعت 40 جنيها.. انفراجة في أسعار الدواجن بالأسواق

أطيب شرير.. تاجر مخدرات يعلن تبرعه لضحايا زلزال تركيا وسوريا

استمرار تراجع الذهب اليوم واستقرار الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ