الأرصاد توجه رسالة لـ قائدي السيارات بتوخي الحذر.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة على بعض المناطق القريبة من الزراعات، مطالبة المواطنين وسائقى السيارات بتوخي الحذر، و السير بـ سرعات منخفضة تجنبًا لحدوث حوادث.

وكشفت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تحسن نسبي فى الأحوال الجوية، وأن بعض التقلبات الجوية التى تتعرض لها البلاد من يوم الأثنين الماشي، ستقل، وأن معدلات الحرارة ستعود لـ طبيعتها.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أن الطقس سيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبري، وذلك خلال فترة النهار، أن فرص سقوط الأمطار اليوم خفيفة، على محافظات: مطروح و الإسكندرية و البحيرة و كفر الشيخ و رفح و العريش، الدقهلية و دمياط، أن سقوط الأمطار لن تكون مؤثر على النشاط اليومي، و الأمطار خفيفة.

وأوضحت أن فرص الأمطار ستكون على فترات متقطعة وخفيفة وغير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، كما أن الظاهرة الجوية المؤثرة في فترة الصباح الباكر هي تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وستؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية، وستستمر هذه الأجواء غد الجمعة، ومع يوم السبت ستبدأ كميات الأمطار في الزيادة على المناطق الساحلية.

وكشفت وجود اعتدال على مستوى حركة الملاحة البحرية في البحرين الأبيض والمتوسط بعد ارتفاع الأمواج التي شهدناها خلال الأيام الماضية، حيث سيكون البحر المتوسط مؤهلا لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه، بالإضافة إلى البحر الأحمر.



