زراعة 5725 شجرة مثمرة في عدد من المدارس ومراكز الشباب بمدينة القصير

شارك اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، في أعمال زراعة عدد من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة، بمدرسة القصير الرسمية للغات بهدف تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، بعدد من المنشآت الحكومية، بحضور سكرتير المدينة، ومدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية، ومدير الإدارة التعليمية، ورئيس مجلس الأمناء، ووكيل الإدارة، وهيئة التدريس.

وأشار رئيس مدينة القصير إلى أن عدد الشتلات التى سوف يتم زراعتها تصل إلى 5725 شجرة مثمرة وزينة، تم تسليمها لبعض المدارس ومراكز الشباب، مؤكدًا الاهتمام والرعاية الكاملة للنباتات.

وفى سياق اخر دشن واصف عدلي رئيس مدينة مرسى علم، مبادرة 100 مليون شجرة، كمرحلة أولى من مراحل المبادرة والتى تستمر لنحو 6 سنوات قادمة، وذلك بحضور حسن عبدالحميد مساعد رئيس المدينة، ومحمد حامد مدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية للمدينة، وعادل إمام مدير العلاقات العامة والإعلام والمتابعة بالوحدة المحلية للمدينة.

أشار رئيس المدينة، إلى أنه فى ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، وضعت الدولة أجندة وطنية للتنمية المستدامة يمثل فيها البعد البيئي محورا أساسيا بشكل يسهم فى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصرى، موضحا أن هذه المبادرات تبرهن على حرص الدولة المصرية على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية.