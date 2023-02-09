راندا رزق رئيسا للملتقى الدولي لرياضة المرأة العربية

أعلنت الأميرة مضاوي بنت المنتصر أل سعود مدير عام مؤسسة رياضة المرأة العربية الرئيس الفخري للملتقى الدولي لرياضة المرأة العربية الثاني عن اختيار الأستاذة الدكتورة راندا محمود رزق رئيسا للملتقى الدولي لرياضة المرأة العربية في نسخته الثانيه والذي سيقام في مصر أيام 15 و16 و17 مارس المقبل.

جدير بالذكر أن الدكتورة راندا هي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ومدرب دولي معتمد وأمين عام المجلس العربي للمسئولية المجتمعية وعضو المجلس للمسئولية المجتمعية للجامعات العربية ورئيس الشبكة العربية للمسئولية المجتمعية للجامعات العربيات وعضو النقابة العامة كتاب مصر وهي من الكفاءات الرائدات في العمل المجتمعي وحاضرت وشاركت في العديد من المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية وعملت مع العديد من المنظمات الدولية .



وهي الملحق الثقافى المصري ورئيس البعثة التعليمية بسفارة جمهورية مصر العربية لدي دولة كازاخستان ورئيس البعثة التعليمية لدول وسط أسيا حتي 2020.