وكيل صحة المنوفية يستعرض مبادرة التشخيص عن بعد وتجهيز مستشفيات المرحلة الثانية

عقد الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، إجتماعا بمديري المستشفيات بحضور الدكتورة رشا خضر ، والدكتور أسامة الشلقاني وكيلا المديرية ، وتم استعراض مبادرة التشخيص عن بعد وتجهيز مستشفيات المرحلة الثانية وكذلك الوقوف علي تنفيذ التعليمات الخاصة بتفعيل البصمة الإلكترونية والخطوات التي تم الانتهاء منها للبدء بالعمل بها .

وقام الدكتور أحمد رفعت بمناقشة نتائج مرور وحدة الرقابة الداخلية علي المخازن الرئيسية والفرعية لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية واهم السلبيات ، كما تم التشديد علي أهمية تطبيق جميع اشتراطات التخزين السليمة وتأمين المخازن والحماية من اخطار الحريق .

ووجه وكيل الوزارة ضرورة ان تتخذ كل مستشفى الاجراءات المطلوبة للحفاظ على سلامة المخازن والأدوية الموجودة بها وأخذ الملاحظات التي تم رصدها من فريق الرقابة بالمديرية بالإضافة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية الواجب إتخاذها بعين الاعتبار ، وتم التأكيد على ضرورة تأمين المخازن بكافة الطرق وذلك بتوفير مسئول أمن لكل مخزن وكاميرات مراقبة والتأكد من جودة نظام الإطفاء بالإضافة إلى سلامة المخزن من الناحية الإنشائية .

وقامت الدكتورة آمال العربي مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية ، باستعراض ما قامت به كل مستشفى من جهود في مجال العمليات القيصرية وتنظيم الأسرة ، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة المتابعة للحالات ورفع تقرير بتقييم كل حالة .

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تكاتف جهود جميع العاملين من أطباء وتمريض ومثقفات لتعريف كل مريضة بأهمية المتابعة أثناء الحمل ومخاطر العمليات القيصرية.

وفي نهاية التقرير تم إعلان أسماء ثلاث مستشفيات هي الأعلى في الأداء على مدار الثلاثة أشهر الماضية وأن رئيس قطاع السكان بالوزارة يتابع معدلات الأداء ويحفز المتميزين منهم ، وضرورة موافاة المديرية بمؤشرات أداء الولادة الطبيعية والتغير في النسب بعد توعية السيدات المستهدفة وأعداد ونسب تركيب اللوالب بعد الولادة.

واستعرض الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، في نهاية الإجتماع مؤشرات الأداء المختلفة بالمستشفيات ومن أبرزها مؤشرات الوفيات في أقسام الرعاية المركزة ومناقشة الأسباب وسبل تحسين تلك المؤشرات.

وأوضحت الدكتورة هبة حمدي مدير إدارة الجودة ، أن تفعيل لجنة الوفيات بالمستشفيات على مستوى كل قسم ومنها إلي مستوى المستشفى ككل ومنها إلى مستوى المديرية عن طريق اللجنة المركزية المشكلة برئاسة وكيل المديرية للعلاجي كانت من أهم توصيات الإجتماع الأخير للوقوف علي حالة كل مستشفى من تفعيل اللجنة ، وشدد سيادته علي أهمية مراعاة معايير الجودة وتطبيقها في المستشفيات.

وحضر الإجتماع صبري حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية ، والدكتور أحمد سمير مدير إدارة العلاجي ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات ، والدكتور أحمد رفعت مدير وحدة الرقابة الداخلية ، والدكتورة آمال العربي مدير إدارة تنظيم الأسرة ، والدكتورة هبة حمدي مدير إدارة الجودة .