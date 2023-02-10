عودة الدراسة وبدء الترم الثاني في 12 محافظة.. غدا

ينطلق غدا السبت الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت.

حيث تبدأ الدراسة غدا السبت 11 فبراير 2023 ، في محافظات “الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسماعيلية”، إلى جانب عدد محدود من مدارس القاهرة والجيزة التي لا تطبق إجازة السبت مثل مدارس الراهبات

بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في باقي المحافظات التي تطبق إجازة السبت من يوم الاحد القادم ، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص الحصة الأولى في بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 بجميع المدارس ، للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد ، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ عيد الشرطة 2023 .

حيث تحرص وزارة التربية والتعليم ودورها التربوي والتوعوي بتوطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع وزارة الداخلية على أساس المشاركة والمسئولية تجاه الوطن

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اتخاذ إجراءات هامة لإنضباط سير العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني ، حيث تقرر تنظيم الوزارة لمسابقة الإدارة التعليمية النموذجية/ المتميزة، والتي تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين المديريات والإدارات التعليمية بهدف إبراز النماذج الناجحة وتصميم نموذج متكامل من التطوير بداخل كل إدارة تعليمية يتضمن العديد من المحاور التطويرية حتي تصبح نموذجًا منفردًا يُحتذي به في كافة الإجراءات والممارسات التعليمية والإدارية .