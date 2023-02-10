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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية : اجتماع لمتابعة رفع المستوى الفني والخدمة المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقدت إدارة الكلى بمديرية صحة الدقهلية ،  اجتماعاً لرؤساء الأقسام  بالدقهلية  حيث نقل الدكتور أحمد البيلي مدير الإدارة توجهيات الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة  لمتابعة رفع المستوي الفني والخدمة المقدمة لمرضي الغسيل الكلوي.

وناقش الاجتماع  مستجدات أعمال التطوير بوحدات الكلي سواء في البنية التحتية او محطات المعالجة او الدورات التدريبية وكذلك متابعة توفير كافة المستلزمات وارصدتها بصورة يومية .

يذكر أن وحدات الكلي بالدقهلية  شهدت طفرة فنية وانشائية في الفترة الاخيرة فضلاً عن كونها الاكبر من نوعها على مستوي محافظات الجمهورية حيث يوجد بها   ٣٠ وحدة غسيل كلوي مجهزين بعدد ١٠٥٠ ماكينة ,تقدم الخدمة لعدد ٣٠٠٠ مريض.

الدقهلية محافظ الدقهلية صحة الدقهلية الدكتور أيمن مختار مرضى الغسيل الكلوي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية دكتور خالد عبد الغفار

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