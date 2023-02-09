توقيع الكشف الطبي على 1958 مواطنا خلال 8 قوافل علاجية بالبحر الأحمر

أعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ 8 قوافل علاجية متنقلة بمدن "القصير - الشلاتين - حلايب - مرسى علم - سفاجا - راس غارب" خلال شهر يناير الماضي، ضمن مبادرة "حياة كريمة" تم خلالها توقيع الكشف على 1958 مواطنا، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية للمرضى من الفحوصات المعملية والأشعة التلفزيونية والتقارير الطبية، للحصول على قرار على نفقة الدولة لبعض المرضى لاستكمال العلاج بالمستشفيات.

وأوضح الدكتور إسماعيل العرب، مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم الكشف على 472 حالة بالقصير، و190 بأبو رماد، و241 بحلايب، و153 بمنطقتى حدربة ومرسى حميرة، و184 بمرسى علم، و242 بسفاجا، و476 برأس غارب، بإجمالى 1958 حالة.

وفى سياق اخر تفقد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر، أعمال زراعة عدد من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة، بمدرسة القصير الرسمية للغات ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزراعة 100 مليون شجرة، بعدد من المنشآت الحكومية كالمدارس، بحضور سكرتير المدينة، ومدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية ومدير الإدارة التعليمية ورئيس مجلس الأمناء، ووكيل الإدارة وهيئة التدريس.