عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمنع الاحتكار والغش التجاري.. محافظ الدقهلية: إحالة 44 محضرا إلى النيابة العامة

صوره من الحملات
صوره من الحملات

 أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين. مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال المحافظ إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 44 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

 ووجه"مختار" باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن السنبلاوين وتمى الأمديد و ميت غمر والمنصورة ومحلة دمنه وبني عبيد بالتنسيق والتعاون مع الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 2محضر نقص وزن ،5 محاضر عدم مطابقة للمواصفات ،2 محضر انتهاء من الإنتاج ؛محضر تجميع بطاقات تموينية ( بعدد 60بطاقة ) و23  محضر عدم توريد أرز شعير للمزراعين و5 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( بدال تموينى ) 3 محاضر ذبح خارج السلخانة 2 محضر تجميع سلع تموينية  محضر سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وتم التحفظ على100 كرتونة شاور جيل 20 طن شاور جيل وخامات بنتاين 1000عبوة فارغة و1000كرتونة فارغة ،5كرتونة ملمع زجاج و75 كجم لحم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

FB_IMG_1675976264522
FB_IMG_1675976264522
الدقهلية محافظ الدقهلية وزارة التموين مجهولة المصدر محلة دمنة مديرية الطب البيطري وكيل وزارة التموين بالدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيفا يوجه رسالة إلى الأهلي بعد مباراة ريال مدريد

أكدها الفيفا .. مفاجأة سارة لـ عشاق الأهلي بشأن مباراة فلامينجو بمونديال الأندية

حركة مستفزة.. ماذا فعل محمد شريف بعد مباراة الأهلي وريال مدريد

إعلان رسمي من النادي الأهلي لنهاية أزمة كهربا

الأهلي ينهي أزمة كهربا بإعلان رسمي

كيف يتم إعدام قاتل نيرة أشرف

إعدام على الهواء.. هل يصعد محمد عادل على طبلية عشماوي في بث مباشر؟

قرار مفاجئ من كولر بشأن مباراة الأهلي أمام فلامينجو.. شوبير يكشف التفاصيل

موضوعات متعلقة

انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى الدقهلية غداً الجمعة

ترشيحاتنا

لافروف : روسيا ستصمد أمام الحرب الهجينة من أمريكا وحلفائها

الدفاع المدني السوري: لم تصل أي مساعدات حقيقية باستثناء الفريق المصري

بالقطب الشمالي.. إجراء عاجل من بريطانيا ضد روسيا

بسبب الطائرات المقاتلة..هولندا تحذر من نشوب حرب بين القوى النووية

جلب الحبيب ورد المطلقة.. تفاصيل سقوط أشهر دجال بالاسكندرية

مدير الجودة بـ سايلو فودز: المصنع ينتج أكثر من 300 نوع من المخبوزات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكات وأسرار المحلات.. إليك طريقة عمل حمص الشام

14 يوم فقط.. رجيم خارق أقوى من أدوية سد الشهية لحرق الدهون

بعد عودته .. كيف تحمى نفسك وأطفالك من نوروفيروس؟

يصيبك بالسكري .. احذري استخدام هذا الشامبو

فيديو

رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

غياب الأساسيين.. مواجهة نارية بين الأهلي وفلامنجو ومفاجأة أعلنها الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ