لمنع الاحتكار والغش التجاري.. محافظ الدقهلية: إحالة 44 محضرا إلى النيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين. مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال المحافظ إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 44 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

ووجه"مختار" باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن السنبلاوين وتمى الأمديد و ميت غمر والمنصورة ومحلة دمنه وبني عبيد بالتنسيق والتعاون مع الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 2محضر نقص وزن ،5 محاضر عدم مطابقة للمواصفات ،2 محضر انتهاء من الإنتاج ؛محضر تجميع بطاقات تموينية ( بعدد 60بطاقة ) و23 محضر عدم توريد أرز شعير للمزراعين و5 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( بدال تموينى ) 3 محاضر ذبح خارج السلخانة 2 محضر تجميع سلع تموينية محضر سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وتم التحفظ على100 كرتونة شاور جيل 20 طن شاور جيل وخامات بنتاين 1000عبوة فارغة و1000كرتونة فارغة ،5كرتونة ملمع زجاج و75 كجم لحم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.