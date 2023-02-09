تعرف على أهم أعمال تطوير شارع البازارات وميدان الدهار بالغردقة

تفقد اللواء أحمد عبد العزيز مرزوق، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، شارع البازارات بمدينة الغردقة، لمتابعة مقترح أعمال التنسيق والتطوير الحضاري الذي سيتم تنفيذه به، وذلك بمرافقة اللواء إيهاب شنن مدير الإدارة العامة لشئون البيئة، والدكتورة ملاك محمد الجابري مسئول التطوير والتنسيق الحضاري بالمحافظة.

أكد السكرتير العام المساعد، أن أعمال التطوير والتنسيق الحضاري، تأتي تماشيا مع رؤية القيادة السياسية والجمهورية الجديدة، وبناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مشيرا إلى أن أعمال التطوير ستشمل توحيد لافتات المحلات والبازارات، ودهان وجهات المباني بلون واحد، وإنشاء أماكن للانتظار مع مراعاة توافر أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تفقد السكرتير العام ميدان الدهار بالمدينة، لمتابعة ما تم تنفيذه من تطوير الكشك الذي يقع بجوار فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، والذي يعتبر نموذجاً لخطة المحافظة لتطوير الأكشاك القائمة المرخصة بمدينة الغردقة تماشياً مع تحسين الرؤية البصرية للمدينة السياحية، والتي تشمل أيضاً ورفع كفاءة أسوار المؤسسات والمصالح الحكومية ومداخل ومخارج مدن المحافظة.

وفي سياق متصل أكد السكرتير العام المساعد أن كافة أعمال التطوير والتنسيق الحضاري هي مشاركة مجتمعية، مؤكداً أن الهدف منها هو تحسين الصورة البصرية الذهنية للمدينة الساحلية، وظهور الغردقة بالشكل الجمالي اللائق بكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية والعالمية.