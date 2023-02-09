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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء المقابلات الشخصية للمترشحين لمنصب مدير إدارة شباب مدينة سفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهد حسن خلف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، اليوم  الخميس، المقابلات الشخصية للمتقدمين للترشح  لمنصب مدير إدارة شباب مدينة سفاجا، بديوان عام المديرية. 

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والتقى مدير المديرية، بالمتقدمين للاختبارات للتعرف على الأسباب التى دفعتهم للترشح، والاطلاع على الخبرات التنظيمية التي يتمتعون بها، والتعرف على الأمور المتعلقة بالموارد البشرية، والتفتيش المالي والإدارى، والشؤون القانونية، والجمعيات العمومية بالهيئات الشبابية والرياضية، وتنفيذ الضوابط المتعلقة بها، ورصد احتياجات الإدارات المركزية بالمديرية، والإدارات الفرعية من المشروعات المختلفة، بجانب تقييم الأداء تنفيذاً لرؤية واستراتيجية المديرية. 

 

على الجانب الاخر تفقد اللواء أحمد عبد العزيز مرزوق، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، شارع البازارات بمدينة الغردقة، لمتابعة مقترح أعمال التنسيق والتطوير الحضاري الذي سيتم تنفيذه به، وذلك بمرافقة اللواء ايهاب شنن مدير الإدارة العامة لشئون البيئة، والدكتورة ملاك محمد الجابري مسئول التطوير والتنسيق الحضاري بالمحافظة. 

 

أكد السكرتير العام المساعد، أن أعمال التطوير والتنسيق الحضاري، تأتي تماشيا مع رؤية القيادة السياسية والجمهورية الجديدة، وبناءاً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مشيرا إلى أن اعمال التطوير ستشمل توحيد لافتتات المحلات والبازارات، ودهان وجهات المباني بلون واحد، وإنشاء أماكن للانتظار  مع مراعاة توافر أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة.

 

كما تفقد السكرتير العام ميدان الدهار بالمدينة، لمتابعة ما تم تنفيذه من تطوير الكشك الذي يقع بجوار فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ، والذي يعتبر نموذجاً لخطة المحافظة لتطوير الأكشاك القائمة المرخصة بمدينة الغردقة تماشياً مع تحسين الرؤية البصرية للمدينة السياحية، والتي تشمل أيضاً ورفع كفاءة أسوار المؤسسات والمصالح الحكومية ومداخل ومخارج مدن المحافظة. 

 

وفي سياق متصل أكد السكرتير العام المساعد أن كافة أعمال التطوير والتنسيق الحضاري هي مشاركة مجتمعية، مؤكداً أن الهدف منها هو تحسين الصورة البصرية الذهنية للمدينة الساحلية، وظهور الغردقة بالشكل الجمالي اللائق بكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية والعالمية .

سفاجا البحر الأحمر الشباب والرياضة الموارد البشرية مدينة سفاجا البحر الاحمر اليوم

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