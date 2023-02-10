إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالإسماعيلية

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، بورود بلاغ وقوع حادث مروري أمام الجامعة القديمة.



البلاغ عبارة عن تصادم سيارة ط ل و 9589 مع سيارة ط ن د 8683 ملاكي، وأسفر الحادث عن ثلاثة مصابين، هم منى سعيد محمد عبد النبي، 22 سنة، مقيمة مساكن الهيئة نمرة 6، مصابة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالذراع الأيسر، محمد أحمد السيد عبد الرحمن، 20 سنة، مقيم بأرض الجمعيات، مصاب

بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فخري فارس فخري لبيب، 20 سنة، مساكن الإعلام، مصاب بجرح 3 سم بالشفة السفلية وكدمات وسحجات متفرقة، تم نقلهم إلي مستشفى المجمع الطبي.

كما ورود بلاغ بوقوع حادث امام كشري صبحي بقرية نفيشة، عبارة عن تصادم سيارة 9143 ط ص ر (سزوكي) مع 2496 م س ص (بيچو).

أسفر الحادث عن إصابة شخصين، هم أحمد رفعت عبد الرحمن أحمد، 19 سنة، مقيم أبو بخيت، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح 4 سم بالجبهة، حسن علي حسن علي، 19 سنة، مقيم بنفيشة، مصاب جروح سطحية متفرقة بالجسم.

تم نقلهم إلي مستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية، وتم تحرير محضر بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.