عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، بورود بلاغ وقوع حادث مروري أمام الجامعة القديمة.

الصور الأولى لتسريب غاز ثاني أكسيد الكربون ونقل المرضي بمركز 30 يونيو لمجمع الإسماعيلية


البلاغ عبارة عن تصادم سيارة ط ل و 9589  مع سيارة  ط ن د 8683 ملاكي، وأسفر الحادث عن ثلاثة مصابين، هم  منى سعيد محمد عبد النبي، 22 سنة، مقيمة مساكن الهيئة نمرة 6، مصابة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالذراع الأيسر،  محمد أحمد السيد عبد الرحمن، 20 سنة، مقيم بأرض الجمعيات، مصاب 
بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فخري فارس فخري لبيب، 20 سنة، مساكن الإعلام، مصاب بجرح 3 سم بالشفة السفلية وكدمات وسحجات متفرقة، تم نقلهم إلي مستشفى المجمع الطبي.

كما ورود بلاغ بوقوع حادث امام كشري صبحي بقرية نفيشة، عبارة عن تصادم سيارة 9143 ط ص ر (سزوكي) مع 2496 م س ص (بيچو).

أسفر الحادث عن إصابة  شخصين، هم أحمد رفعت عبد الرحمن أحمد، 19 سنة، مقيم أبو بخيت، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح 4 سم بالجبهة، حسن علي حسن علي، 19 سنة، مقيم بنفيشة، مصاب جروح سطحية متفرقة بالجسم.

تم نقلهم إلي  مستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية، وتم تحرير محضر بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

النيابة العامة مدير امن الاسماعيلية لإسماعيلية قرية نفيشة الشبكة الوطنية للسلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ هينزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

صدمة للجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

محامي كهربا يزف بشرى سعيدة لجماهير الأهلي

ننشر فاتورة شبكة علا غانم.. من أمريكا وبـ 6 مليون جنيه

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

مصطفى يونس يوجه نصيحة للأهلي بشأن غرامة كهربا للزمالك

موضوعات متعلقة

دعاء وداع شهر ربيع الأول ..ردده يفرج الله كربك ويرزقك من حيث لا تحتسب

خناقة في محطة كفر الزيات تنتهي ببتر قدم طالب أسفل عجلات القطار

دعاء الرعد والبرق والمطر.. 20 كلمة أفضل ما قالها النبي و210 أدعية مستجابة

حكم صيد السلاحف البحرية وهل يجوز أكلها؟.. دار الإفتاء ترد

صاحبه بيهزر معاه.. تفاصيل اشتعال النار فى سائق توك توك بالفيوم

القبض على شخص بمدينة نصر مزّق جسد طليقته

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالشرقية

فضل سورة السجدة فجر الجمعة .. أسرارها عظيمة لا تغفلها

ترشيحاتنا

بعد امتلاك السعودية لنيوكاسل| قطر تخطط لشراء أكبر نادي إنجليزي مقابل 216 مليار جنيه

وزير الأوقاف: الله لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية فهو الغني المغني

مجلس الوزراء: تعاملنا مع 7800 شكوى أمنية.. و17500 بشأن الإسكان

الشكاوى الحكومية: تلقينا 17 ألف طلب واستغاثة بشأن الحماية الاجتماعية والصحة

حالة الطقس| استمرار الأجواء الباردة وأمطار بالسواحل والوجه البحري

دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يستدرج بلوزداد لتحقيق الفوز الأول في دور المجموعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأبراج لا تعرف الرحمة| قساة القلب.. هل أنت منهم؟

بألوان مبهجة.. نيرمين الفقي تثير الجدل على العجلة| شاهد

وجبة اقتصاية.. طريقة عمل حواوشي البطاطس بمذاق لا يقاوم

بملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

غياب الأساسيين.. مواجهة نارية بين الأهلي وفلامنجو ومفاجأة أعلنها الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ