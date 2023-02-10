التقديم من 23 فبراير.. الأوراق المطلوبة لـ مسابقة 30 ألف معلم

مسابقة 30 ألف معلم الجديدة .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن الاوراق المطلوبة للتقدم فيها، وينشر كل بالتفاصيل الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم الجديدة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم الجديدة تتمثل في:

صورة شخصية للمتقدم

بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين)

صحيفة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة او لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال)

المؤهل الدراسي

المؤهل الأعلى إن وجد

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

شهادة التاهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

إيصال الإيداع البنكي

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه لن يلتقت لطلبات التقديم في مسابقة 30 ألف معلم الجديدة ، ما لم تكون المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه عند التقديم في مسابقة 30 ألف معلم الجديدة إلكترونيا، يجب رفع أصول الأوراق المطلوبة المشار إليها بعاليه بصيغة JPG

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه عند رفع الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم الجديدة، لابد من التأكد من المرفقات قبل تحميلها، لأنه في حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة سيتم رفض الطلب.

رابط مسابقة 30 ألف معلم الجديدة

يمكن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط مسابقة 30 ألف معلم الجديدة من خلال بوابة الوظائف الحكومية عن طريق الضغط على :

https://jobs.caoa.gov.eg/

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم في مسابقة 30 ألف معلم الجديدة إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية ،اعتبارا من 23 فبراير حتى 9 مارس 2023