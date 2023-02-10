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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل مفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بنادي جزيرة الورد

مفتى الجمهورية
مفتى الجمهورية

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،  فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك لنقديم التهنئة للدقهلية وأبناءها بمناسبة عيد القومى.


كان في استقبال فضيلة المفتى أيضا عددا من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.


حيث توجهوا عقب ذلك لنادى جزيرة للورد لأداء صلاة الجمعة وكان فى استقبالهم  النائب طارق عبد الهادى عضو مجلس الشيوخ.


وأشاد  " مختار " بدور فضيلة مفتي الجمهورية ودار الإفتاء لمعالجة كافة القضايا المعاصرة وفي مقدمتها قضايا الطلاق والتفكك الأسري ومحاربة التطرف وعدم ترك الشباب فريسة للمتطرفين. 

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