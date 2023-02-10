أبو مازن يصل مصر غدا للمشاركة في مؤتمر دعم القدس

أعلن السفير الفلسطيني بمصر دياب اللوح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن سيصل إلى القاهرة غدا السبت، للمشاركة في مؤتمر دعم القدس المنعقد بعد غد الأحد بمقر الجامعة العربية وسط تمثيل عربي و اقليمي و دولي رفيع المستوى .

وقال السفير دياب اللوح، أن مشاركة الرئيس في فعاليات المؤتمر هدفها مواجهة ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل الاستهداف الشرس لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والمواطنين المقدسيين فيها مع زيادة وتيرة التهويد وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، لا سيما عقب تشكل حكومة اليمين المتطرف التي تستهدف تدمير حل الدولتين.

وتابع أن المؤتمر يهدف لتسليط الضوء على معاناة أهل القدس ودفاعهم عن حقهم في الحياة على أرضهم وابراز صمودهم ، ومحاولة توفير مزيد من الدعم العربي والمؤسساتي تنمويا واستثماريا في مدينة القدس لتعزيز صمود المقدسيين من خلال تمويل مشاريع تنموية استثمارية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وتمكين المرأة، وتقديم مقترح لإنشاء صندوق عربي تطوعي تساهم فيه الدول الأعضاء والصناديق العربية والقطاع الخاص ووكالات التنمية العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة القدس، و تشكيل لجنة قانونية من الخبراء القانونيين العرب لمتابعة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني امام المحاكم الدولية.