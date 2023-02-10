الإحصاء: 7.3% ارتفاعا في قيمة الواردات المصرية خلال 2022

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 86.6 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 80.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 5.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 7.3%.

أعلى عشر دول صدرت لمصر خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022

1. الصين بقيمة 13.2 مليار دولار.

2. السعودية بقيمة 7.3 مليار دولار.

3. أمريكا بقيمة 6.3 مليار دولار.

4. الهند بقيمة 3.9 مليار دولار.

5. روسيا بقيمة 3.7 مليار دولار.

6. ألمانيا بقيمة 3.6 مليار دولار.

7. تركيا بقيمة 3.4 مليار دولار.

8. البرازيل بقيمة 3.3 مليار دولار.

9. الكويت بقيمة 3.2 مليار دولار.

10. إيطاليا بقيمة 3.1 مليار دولار.

وتستحوذ هذه الدول على 58.8% من إجمالي قيمة الواردات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 50.9 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022.

أعلى عشر سلع استوردتها مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022

1. منتجات البترول بقيمة 6.6 مليار دولار.

2. مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 4.8 مليار دولار

3. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.4 مليار دولار.

4. البترول الخام بقيمة 4.3 مليار دولار.

5. قمح بقيمة 3.9 مليار دولار.

6. مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 3.6 مليار دولار.

7. أدوية ومحضرات صيدلة بقيمة 3.4 مليار دولار.

8. ذرة بقيمة 2.7 مليار دولار.

9. فول صويا بقيمة 2.6 مليار دولار.

10. سيارات ركوب بقيمة 1.7 مليار دولار.

وتستحوذ هذه السلع على 44% من إجمالي قيمة الواردات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 38.1 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022.