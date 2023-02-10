أسعار الذهب والدولار اليوم ومفاجأة الطقس .. أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الملفات المهمة على مدار الساعة ، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

لا تنخدعوا.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن حالة الجو غدا

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تحسن نسبي فى الأحوال الجوية، ولكن البلاد تتأثر بـ كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا ومارة بالبحر المتوسط، ولذلك هناك انخفاض فى درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أن الأجواء فى فترة النهار بالوجه البحري و القاهرة الكبري معتدلة فى فترة النهار، وخلال فترة الليل هناك انخفاض فى درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن هناك ثلوج تتكون على مرتفعات سانت كاترين، وجبل موسي، بسبب انخفاض درجات الحرارة، و وصولها لـ تحت الصفر، وأن هناك شبورة على عدد كبير من الطرق، وهذه الشبورة تختفى مع ظهور أشعة الشمس.

يقارب الـ 2000 جنيه..ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب عن الأمس

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 10-2-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي و المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا بلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.



ومن خلال التقرير التالي وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، في أسواق الصاغة.

يقارب الـ100 جنيه.. أسعار الدينار الكويتي والدولار اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 10- 2-2023.



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.55 جنيه للبيع، و30.45 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.89 جنيه للبيع، و32.77 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.12 جنيه للبيع، و37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.14 جنيهات للبيع، و8.11 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 99.98 جنيه للبيع، و99.63 جنيه للشراء.

أعداد ضحايا الزلزال في سوريا كارثية.. وآلاف العائلات غادروا منازلهم.. تفاصيل

رصد خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من سوريا، الوضع الكارثي في سوريا بعد الزلزال المدمر، واصفا ما يحدث بأنه مشهد لم يحدث في حلب من قبل.

وقال "هملو"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "جولة المراسلين"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه بعد مرور أكثر من 100 ساعة على الزلزال، أصبح أعضاء فرق الإنقاذ يتحدثون عن تضاؤل فرص خروج ناجين من تحت الأنقاض.

كيلو البصل بـ7 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 10-2-2023

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي"أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الجمعة 10-2- 2023.



أسعار الخضراوات اليوم في مصر:



الطماطم تسجل 6 جنيهات للكيلو

البصل بـ 7 جنيهات للكيلو

البطاطس 4.5 جنيه للكيلو

الخيار 7 جنيهات

الملوخية 12 جنيها

رئيس الأرصاد السابق: مصر تتأثر بالتغيرات المناخية مثل دول العالم

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، أن مصر تتأثر بـ تغيرات مناخية، مثل باقي دول العالم، كجزء من العالم.

وأوضح أن البلاد فى هذه الفترة تتأثر بموجة انخفاض فى درجات الحرارة، وعلى الجميع توخى الحذر من موجة التقلبات الجوية.

وأضاف أحمد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أمان، مع الإعلامي حسن محفوظ، أن البلاد فى فصل الشتاء، ومن صفات فصل الشتاء وفى هذا التوقيت نشهد انخفاضات كبيرة فى درجات الحرارة.

وأجاب رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، على سؤال "هل سنصل لـ درجة حرارة صفر، بعد موجة التقلبات الجوية الأخيرة التى تعرضت لها البلاد"؟.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، أن المناطق التى ستتعرض لـ درجة حرارة تحت الصفر وثلوج، هى منطقة سانت كاترين.

استشاري: حقنة هتلر تسبب كارثة للمصريين.. تفاصيل

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن المضاد الحيوي يعالج البكتيريا، وبالتالي لا يجب الحصول عليه لعلاج الفيروسات حتى لا تحدث مقاومة للمضاد الحيوي: «قبل عام 2019 كان هناك مليون حالة تموت بسبب مقاومة المضاد الحيوي، أما حقنة هتلر فهي كارثة».

وأضاف عنان، خلال تصريحات على القناة الأولى : «من المتوقع أن يزداد هذا الرقم بعد جائحة كورونا بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية إلى مليون ونصف المليون شخص، وبالتالي وضعت معظم الدول تحذيرات كبيرة على صرف المضادات الحيوية، حيث يجب أن يتم الصرف بروشتة مختومة».



وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة: «في كل مرة يحصل الشخص على المضاد الحيوي، فإنه يقلل من فرص فعاليات المضاد في المرات المقبلة للناس كلها، وليس للشخص نفسه فقط».

هل يعود الهدوء من جديد لـ سوق الدواجن بعد رمضان؟.. وحالة وحيدة لانخفاض أسعارها

تشغل صناعة الدواجن بال الكثيرين، فهي تُعد من أهم وأرخص مصادر البروتين الحيواني التي يعتمد عليها المواطن في وجباته اليومية، وفي إطار ذلك تقوم الدولة بتحركات كبيرة للتخفيف من حدة الأزمة التي واجهتها صناعة الدواجن في الفترة الأخيرة، ويأتي على رأس هذه التحركات الإفراج عن الأعلاف وغيرها من الجهود الأخرى للتصدي بحزم لهذه الأزمة، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أخر المستجدات التي شهدتها الصناعة، والتي جاءت كالتالي:



وجدها تحت الأنقاض وسمّاها عفراء.. منقذ الرضيعة السورية يروي التفاصيل|شاهد

عرضت فضائية العربية تقريرًا عن منقذ الرضيعة التي هزت صور إنقاذها العالم بأسره، وهو خليل السوادي، ويعد القريب الوحيد الذي تبقى من عائلتها.

وقد أعلن في لقاء مع العربية تبني الطفلة المولودة تحت الأنقاض في جنديرس السورية، وذلك رغم تلقيه العديد من الاتصالات لتبنيها وأطلق عليها اسم “عفراء” على اسم والدتها.

وتركتها الأسرة وحيدة، حيث توفى والداها وأخواتها الأربعة نتيجة الزلزال العنيف الذي ضرب منزلهم لتبقى الذكرى الوحيدة من أسرتها الراحلة.



إدارة الكوارث التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ18342 قتيلًا

أعلنت إدارة الكوارث التركية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 18342قتيلًا، وجاء ذلك في نبأ عاجل أفادت به فضائية إكسترا نيوز منذ قليل.