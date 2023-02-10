سنظل أوفياء.. جماهير الزمالك تدعم اللاعبين قبل لقاء شباب بلوزداد| بث مباشر

يواجه نادي الزمالك منافسه شباب بلوزداد الجزائري اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويسعي نادي الزمالك بقيادة المدير الفني البرتغالي فيريرا للعودة الي الانتصارات الغائبة وتحقيق فوز مهم في إنطلاقة المشوار نحو بطولة دوري الابطال بعد خسارة كأس مصر والخروج من دور نصف نهائي أمام بيراميدز.

ودخل نادي الزمالك في دوامة من الخسائر والتعادلات مع بداية عام 2023 بخسارة أمام أسوان بنتيجة 2-1 وتعادل مع الداخلية 1-1 وتعادل مع الاتحاد السكندري 0-0 وخسارة بثلاثية أمام الاهلي وخسارة من غزل المحلة 2-1 وفاركو 3-0 فيما حقق فوز وحيد على فيوتشر.

ويعاني الزمالك من أزمة مع اتحاد الكرة المصري بعد رفض قيد صفقاته المحلية محمود شبانة وأحمد بلحاج وناصر منسي، وبالتالي عدم قيدهم في القائمة الإفريقية للأبيض .

تشكيل الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري:-



حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: محمد طارق – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد

خط الوسط : عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي

خط الهجوم: أحمد مصطفى “زيزو” – سيف الدين الجزيري – سيد عبد الله “نيمار