دوري أبطال أفريقيا.. تعرض أحد مشجعي الزمالك لإغماء خلال مباراة شباب بلوزداد

تعرض أحد مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لحالة إغماء في مباراة الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقامة باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتوجهت سيارة الإسعاف المتواجدة بالملعب لمكان تواجد المشجع لإسعافه في الملعب.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: محمد طارق - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط : عمر جابر - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله "نيمار"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي.