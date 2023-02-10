مناجم ذهب .. التموين تزف بشرى جديدة | فيديو

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن مصر تحتل الترتيب الـ3 عالميًا من ناحية أكبر الدول نموا من حيث الاحتياطي الاستراتيجي الذهب لعام 2022، بزيادة 44.6 لنصل إلى 125 طنا، بعد أن كان الاحتياطي 75 طنا.

مناجم واعدة

وأضاف الدكتور ناجي فرج في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر لديها مناطق جيدة للذهب ووزارة البترول والثروة المعدنية تقوم بجهود كبيرة في هذا الملف الهام للغاية وهناك مناجم واعدة بجانب منجم السكري.

ارتفاع احتياطي الذهب

تابع مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، مصر غنية بالذهب والعديد من المناجم التي كانت السبب وراء ارتفاع احتياطي الذهب وزيادة قوة الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن الذهب سلعة عالمية وليست محلية، وبالتالي تتأثر بالوضع العالمي، منوها بأن الفترة الماضية شهدت انخفاضا كبيرا في أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 فبراير

عيار 24 بيع 1,966 شراء 1,977

عيار 22 بيع 1,802 شراء 1,812

عيار 21 بيع 1,720 شراء 1,730

عيار 18 بيع 1,474 شراء 1,483

عيار 14 بيع 1,147 شراء 1,153

عيار 12 بيع 983 شراء 989

الأونصة بيع 61,134 شراء 61,489

الجنيه الذهب بيع 13,760 شراء 13,840

الكيلو بيع 1,965,714 شراء 1,977,143



فيما انخفضت أسعار الذهب، خلال الأسبوع، وظهر هذا الأمر في تعاملات اليوم الجمعة 3 فبراير، بشكل حاد، حيث سجل عيار 24 بيع 1,977 شراء 2,000 و عيار 22 بيع 1,812 شراء 1,833 فيما بلغ عيار 21 بيع 1,730 شراء 1,750 وسجل عيار 18 بيع 1,483 شراء 1,500.



