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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

علماء مصريون يتوصلون إلى حقائق جديدة حول حركة التجارة العالمية وأسرار التحنيط

صدى البلد

كشف الدكتور محمود بهجت، المشرف علي شبكة المعامل المركزية بالمركز القومي للبحوث، تفاصيل تواصله هو وعالم أخر إلى حقائق جديدة حول حركة التجارة العالمية وأسرار التحنيط.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أنه كان هناك زميل مصري إسمه رمضان البدري حسين، وهو عالم مصريات كان يعمل فى وزارة الأثار وهو من أكتشف ورشة التحنيط فى سقارة والأوعية التي بها التي كانت الكتابات الهيروغليفية تؤكد أنها المواد المستخدمة فى التحنيط.

وتابع أن هذا العالم أتي لزيارة المركز القومي للبحوث للسؤال عن القيام بتلك التحاليل فى مصر، وبالفعل تم التعاون معهم، معقبا: "تلك الورقة البحثية وقبلوها فى نايتشر وأن فريق العمل الدولي الذى عمل معنا فى ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وثقتهم أن هذا الكلام يتحلل فى مصر يقطع الطريق عن خروج أى عينات خارج الوطن".

محمود بهجت المركز القومى للبحوث شبكة المعامل المركزية التجارة العالمية أسرار التحنيط وزارة الآثار

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