عمرو أديب يهاجم كولر ويتعذر لـ حسين الشحات على الهواء..ما السبب؟

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على المدير الفني للنادي الأهلي، عقب خسارة النادي الأهلي أمام نادي ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقال عمرو أديب، إن :"في حاجات حصلت في الماتش من المدرب كولر مش عارف، و ازاي يطلع حسين الشحات، ومدين بالاعتذار للاعب حسين الشحات، وقدم مباراة لم يقدمها منذ خمس سنوات".

تلاعب كهربا في أخر ثلاث دقائق

ووجه عمرو أديب، حديثه للمدير الفني للنادي الأهلي كولر، قائلا:"ايه الحكمة انك تلاعب كهربا في أخر ثلاث دقائق من الماتش ، وانت كنت محتاج مهاجم مهم في ماتش أمام ريال مدريد".

https://fb.watch/iCw0BGBlCc/