حزين للغاية.. تعليق مثير لهشام يكن بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

علق هشام يكن، نجم الزمالك الأسبق، على خسارة الأبيض اليوم بهدف نظيف على يد ضيفه شباب بلوزداد، في الجولة الأولى بدور المجموعات، في دوري أبطال أفريقيا.

وقال هشام يكن في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): "حزين للغاية على نتيجة مباراة اليوم وخسارة الزمالك في مستهل مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف :"الروح غابت عن لاعبي الزمالك أمام شباب بلوزداد، كان هناك تخاذل من اللاعبين أمام الفريق الجزائري".

وأوضح عدد كبير من لاعبي الزمالك دون المستوى ولا يستحقون ارتداء قميص الفريق في الوقت الحالي مثل سامسون أكينولا".

وتابع: " الزمالك يستطيع الفوز دون وجود مدرب، أتمنى إجراء تغييرات إدارية عاجلة خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة الزمالك لمستواه مرة أخرى".

وواصل: "يجب تعيين مدير كرة له خلفية كروية وسبق له ممارسة كرة القدم".

وأتم: "يجب أن يحدث تغيير في الفريق وتواجد رموز كروية بالفريق مرة أخرى، وهذا الكلام لا ينطبق على كرة القدم فقط وإنما كل الألعاب الأخرى، وأدعو رموز الألعاب الأخرى من أجل الاجتماع والتكاتف من أجل عودة الزمالك مرة أخرى".