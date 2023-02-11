محافظ الدقهلية: صرف مساعدات مالية لمصابي حريق المعصرة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بسرعة التدخل لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية لأسرة قرية المعصرة ببلقاس بعد تعرض منزلهم لحادث حريق .

وأشار محافظ الدقهلية الي أن الحادث أسفر عن إصابة حالتين بالاختناق دون وقع أي حالات وفاه وتم نقلهم إلي مستشفي بلقاس لتلقي العلاج .



ووجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن بصرف مساعدات مالية فورية للأسرة تعويضاً عن بعض الممتلكات التي تم حرقها ، كما وجه لوكيل وزارة الصحة باجراء الاسعافات للمصابين وصرف العلاج بالمجان .



وأكد محافظ الدقهلية علي أن المحافظة بكامل اجهزتها تتعاون من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والحالات الإنسانية والأسر المتضررة في الازمات والكوارث من خلال منظمات المجتمع المدني لتوفير حياه كريمه لهم ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية و التى يضع هذه الفئات فى مقدمة الاولويات.

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