عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: صرف مساعدات مالية لمصابي حريق المعصرة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بسرعة التدخل لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية لأسرة قرية المعصرة ببلقاس بعد تعرض منزلهم لحادث حريق .
وأشار محافظ الدقهلية الي أن الحادث أسفر عن إصابة حالتين بالاختناق دون وقع أي حالات وفاه وتم نقلهم إلي مستشفي بلقاس لتلقي العلاج .


ووجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن بصرف مساعدات مالية فورية للأسرة تعويضاً عن بعض الممتلكات التي تم حرقها  ، كما وجه لوكيل وزارة الصحة باجراء الاسعافات للمصابين وصرف العلاج بالمجان .


وأكد محافظ الدقهلية علي أن المحافظة بكامل اجهزتها تتعاون من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والحالات الإنسانية والأسر المتضررة في الازمات والكوارث من خلال منظمات المجتمع المدني لتوفير حياه كريمه لهم ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية و التى يضع هذه الفئات فى مقدمة الاولويات.

FB_IMG_1676067550246
FB_IMG_1676067550246
FB_IMG_1676067547415
FB_IMG_1676067547415
FB_IMG_1676067544868
FB_IMG_1676067544868
FB_IMG_1676067542613
FB_IMG_1676067542613
محافظ الدقهلية التضامن الاجتماعي وزارة الصحة رئيس الجمهورية وزارة التضامن الاجتماعي منظمات المجتمع المدني وكيل وزارة الصحة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة التضامن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد أمير مرتضى منصور

شاهد.. رد فعل شيكابالا بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

سبب هزيمة الزمالك.. تعامل غريب بين فيريرا وأسامة نبيه

ألفاظ خادشة وشتائم.. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من شباب بلوزداد

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

الكوارث تضرب الزمالك بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

3 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

فوز طلاب جامعة المنصورة بمراكز متقدمة فى بطولة الكاراتيه للجامعات

محافظ الدقهلية: خطة شاملة لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان والمخدرات

محافظ الدقهلية يستقبل مفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بنادي جزيرة الورد

قرية الحواوشة بالدقهلية .. تعرف على سر الاسم

كانوا في زفة فرح .. مصرع ثلاثة أشخاص خلال حادث تصادم بالدقهلية

صحة الدقهلية : اجتماع لمتابعة رفع المستوى الفني والخدمة المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي

لمنع الاحتكار والغش التجاري.. محافظ الدقهلية: إحالة 44 محضرا إلى النيابة العامة

مبادرة اكفل.. استر.. وجوز تدعم زواج الفتيات اليتيمات بالدقهلية

ترشيحاتنا

طلب عاجل من الخطيب لـ كهربا قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي.. ما السر؟

عمرو أديب يهاجم كولر ويتعذر لـ حسين الشحات على الهواء..ما السبب؟

سوريا .. انتهاء عمليات الإنقاذ والانتقال لمرحلة انتشال جثث الزلزال المدمر

محافظ الدقهلية: صرف مساعدات مالية لمصابي حريق المعصرة

مواقيت الصلاة السبت 11-2-2023

هو ده التمثيل المشرف.. عمرو أديب يسخر من هزيمة الأهلي أمام ريال مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت جلد.. بلقيس فتحي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

مايان السيد تحتفل بتخرجها من الجامعة الأمريكية مع تيام مصطفى قمر

لبان دكر وكاجو ونبات من الفلبين.. غرفة تحنيط تكشف سر المومياوات المصرية

اضطراب نفسي..بطلة كمال أجسام أمريكية تظهر باللحية والشنب بعد تحول مثير للجدل

فيديو

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ